Banky reagují na kroky ČNB postupným zdražováním hypoték

Banky v reakci na středeční rozhodnutí České národní banky o růstu úrokových sazeb své sazby bezprostředně nezvyšují, růst sazeb bude spíš postupný. Sazby ale jdou i tak v posledních týdnech nahoru. Vyplývá to z ankety mezi největšími bankami, které čekají, že koncem roku sazby hypoték budou okolo tří procent. Bankovní rada ČNB zvýšila základní sazbu, od níž se odvíjejí úroky úvěrů, hypoték i vkladů, o čtvrt bodu na 1,5 procenta.

"Navýšení sazeb ze strany ČNB bylo krokem, se kterým banky všeobecně počítaly. V úrokové sazbě hypotečních úvěrů budeme toto navýšení sazeb reflektovat postupně během října. Stále platí naše očekávání, že na konci letošního roku se budou sazby hypoték na trhu pohybovat kolem tří procent, což představuje meziroční navýšení o 0,8 bodu," řekl manažer pro úvěrové produkty Moneta Money Bank Tomáš Kostrhoun. U spotřebitelských úvěrů zvýšení sazeb neočekává.

Wüstenrot hypoteční banka v tuto chvíli neplánuje zvýšení úrokových sazeb hypoték. Srpnové zvýšení základní sazby ze strany ČNB se kvůli silné konkurenci na ceně hypoték projevilo částečně a se zpožděním. Aktuální zvýšení sazeb centrální bankou a růst ceny zdrojů v uplynulých měsících se postupně v sazbách hypoték projeví, uvedl produktový manažer hypoték finanční skupiny Wüstenrot Marian Holub.

"Sazby upravujeme průběžně s ohledem na dění na trhu. Ke změně sazeb jsme přistoupili již počátkem tohoto týdne a aktuálně začínáme na sazbě 2,89 procenta," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. Vývoj úrokových sazeb záleží také na vývoji na trhu, dodal mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Zvyšování sazeb ČNB a zároveň očekávání jejich dalšího růstu se promítá do tržních sazeb delších splatností, které se tak v posledních týdnech dostaly na nejvyšší úroveň za posledních sedm let, upozornil analytik ING Bank Jakub Seidler. To se podle něj bude promítat i do sazeb úvěrů.

Česká spořitelna v tuto chvíli nechá úrokové sazby u hypoték i u spořicích účtů na nynější úrovni. Zájem klientů o nové hypotéky je v září stejně jako v srpnu o třetinu vyšší ve srovnání s červencem a červnem, podotkl mluvčí banky Filip Hrubý. Od října začne platit zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték, které podle expertů ceny hypoték ovlivní více než středeční krok ČNB.

Podle nových pravidel ČNB dluh žadatele nebude moci překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel bude muset současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent měsíčního čistého příjmu. "V praxi tyto nové podmínky znemožní získání hypotéky asi pětině domácností, které na ni ještě do konce září dosáhnou. Zasaženy budou zvláště mladé rodiny s dětmi. Hypotéka se po letech opět stane celkem luxusním zbožím," uvedl analytik společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.