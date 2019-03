Brexit je pro firmy velkou neznámou. Jak ovlivní pracovní trh?

Dopady brexitu na český pracovní trh nelze nyní přesněji odhadnout, protože není jasné, jaké bariéry vzniknou na hranicích a jak bude těžké získat pracovní vízum. Vyplývá to z ankety mezi personálními agenturami. Plánovaným termínem brexitu je letošní 29. březen. Stále ale není jasná jeho forma, ani to, zda Británie na konci tohoto měsíce EU skutečně opustí.

"Brexit je jeden velký chaos a nikdo neví, jak to dopadne. Velká Británie české pracovníky potřebuje a nemá důvod se jich zbavovat. Ať už to jsou IT experti, byznysmeni nebo lidé v call centrech, restauracích, stavebnictví nebo zemědělství. Žádné větší problémy neočekáváme. Zatím to vypadá, že budou muset pouze vyplnit nějaký on-line dotazník," řekl ředitel marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Jak nakonec bude opravdu brexit vypadat, neví v tuto chvíli ani samotná Británie ani EU, souhlasil jednatel skupiny Geis Daniel Knaisl. Scénářů je podle něj zatím více a jakákoliv konkrétní příprava tedy není příliš možná. "Nejen my, ale i ostatní přepravní firmy vyčkávají, jak se jednání vyvinou," dodal.

S blížícím se termínem brexitu se začíná ukazovat, jak hluboce obavy o budoucnost ovlivňují pracující lidi zvažující přesun do nebo z Velké Británie, míní prezident české asociace center sdílených služeb ABSL Jonathan Appleton. Zejména mladí pracovníci podle něj Británii opouští, vrací se domů a nejsou přitom nahrazováni novými pracovníky z EU.

"V českém segmentu podnikových služeb vidíme rostoucí počet uchazečů z Velké Británie, jde zejména o Čechy a občany dalších zemí EU, kteří se rozhodli hledat kariérní příležitosti na českém trhu," uvedl. Očekává, že 30 až 40 procent z celkového počtu 40 tisíc Čechů žijících a pracujících v Británii se k přesunu domů rozhodne. Zajímavé přitom je to, že celková imigrační čísla v Británii stále rostou, protože země má teď mnohem více příchozích ze zbytku světa, podotkl.

Z Velké Británie se po brexitu vrátí do svých zemí jen málo pracovníků z východní Evropy, řekl generální ředitel personální agentury Manuvia Peter Dosedla. "Podle mého názoru, a už to vyplývá i z veřejných deklaraci, zahraniční pracovníci nebudou nuceni opustit zemi a budou zde i nadále zastávat současné pracovní pozice," uvedl Dosedla. Vášně spojené s odchodem a přípravou různých scénářů nabudou podle něj konkrétní kontury až v okamžiku dne 'B', tedy o půlnoci z 29. na 30. března.