Ceny starších bytů v některých krajích skoro stagnují

Ceny starších bytů se v některých krajích po předchozím růst v polovině letošního roku přiblížily stagnaci. Jde zejména o Moravskoslezský, Olomoucký kraj a Vysočinu, kde ceny meziročně vzrostly od jednoho do tří procent. Naopak nejvíce se zvýšily v Praze a Středočeském kraji. Vyplývá to z údajů realitní společnosti Fincentrum Reality, které má k dispozici.

"Očekávali jsme, že ceny v některých krajích přestanou růst až na konci roku, ale registrujeme to už teď. A to hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nebo na Vysočině. Myslím, že by zde do konce roku mohly jít ceny dokonce dolů. Ubývají kupující, kteří jsou ochotni a schopni vysoké ceny za nemovitosti akceptovat. Studna prostě není bezedná," uvedl provozní ředitel Fincentrum Reality Martin Fojtík.

V porovnání s koncem loňského roku se meziroční tempo růstu snížilo ve všech krajích. Nejvíce v Jihomoravském, z 15 procent na šest. O osm procentních bodů kleslo v Plzeňském kraji a také v Praze a ve Středočeském kraji, kde ovšem ceny v polovině letošního roku rostly stále nejvíce, o sedm procent.

Podle Fojtíka budou zlevňovat především byty před rekonstrukcí, bez výtahů, zejména v okrajových částech měst s horší dostupností. To se však netýká Prahy, kde Fojtík i nadále očekává meziroční růst v řádu vyšších jednotek procent.

"Obávám se, že Praha na vlně realitní bubliny ještě chvíli pojede. Také Brno nebo Plzeň jsou známé svým dlouhým setrvačným efektem. Pokud se bude ekonomice dařit a v těchto městech dále poroste počet nově fungujících zahraničních firem a také turistů, očekáváme i v příštím roce mírné zdražování," dodal Fojtík.