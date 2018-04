"Češi jsou přepracovaní. Dělají o deset let déle než Němci!"

Kvůli digitalizaci řada německých firem zvažuje, že přesune své dceřiné společnosti z Česka domů. Stát by měl proto více investovat do vzdělání. "Není možné, abychom slíbili věci typu levného jízdného a pak vzali peníze ze školství," říká v rozhovoru pro nové vydání časopisu TÝDEN předseda největší odborové centrály Josef Středula.

Jsou čeští zaměstnanci přepracováni?

Když se podíváme na délku pracovní doby a intenzitu práce v mezinárodním porovnání, tak určitě. Mají delší pracovní týden, takže ve srovnání se svými kolegy z Německa odpracují během čtyřiceti let své pracovní kariéry deset let navíc.

Narážím na to, že se s vládou chystáte projednat zákony o pracovní době. Jak konkrétně by se měly změnit?

Chceme, aby se snížila o 2,5 hodiny, tedy na 37,5 hodiny týdně, což se už v řadě průmyslových podniků děje. A nepřineslo to tam žádný problém. Inspiraci lze hledat Německu, kde mají v průmyslu pětatřicetihodinovou pracovní dobu a nezaměstnanost je tam druhá nejnižší v Evropské unii. Navíc je to opatření, jež z dlouhodobého pohledu povede k vytváření nových pozic. Vzhledem k digitalizaci a ubývání pracovních míst s ní spojených to může být plus.

A nebude to zvlášť pro menší podnikatele a živnostníky, kteří často těžko shánějí zaměstnance i zakázky, likvidační?

Likvidační opatření vypadá jinak. My máme v plánu evoluční, postupný vývoj, protože revoluce by mohla znamenat problém. Nechceme to zavést naráz, ze dne na den. Samozřejmě by se musely přeorganizovat třeba směnné provozy, ale rozhodně by to žádný velký problém nepřineslo.