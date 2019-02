Česká národní banka zhoršila odhad vývoje veřejných financí

Česká národní banka zhoršila pro letošní i příští rok odhad vývoje veřejných financí. Nově letos očekává přebytek 1,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP), když v listopadu odhadovala 1,3 procenta HDP. Pro příští rok odhad zhoršila na 1,3 procenta z dřívějších 1,5 procenta HDP. Pro rok 2018 zhoršila očekávání na 1,4 procenta. Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, které banka zveřejnila. V roce 2017 skončily veřejné finance v přebytku 1,5 procenta.

Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos klesnout na 30,6 procenta HDP z loňských 32,7 procenta HDP. Příští rok by měl dluh dále klesnout na 28,7 procenta HDP. Odhady centrální banka proti listopadové prognóze zlepšila. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici.

Ministerstvo financí v lednové makroekonomické prognóze odhaduje přebytek veřejných financí za loňský rok na 1,6 procenta hrubého domácího produktu a letos na jednom procentu HDP. Vládní dluh očekává MF ke konci roku 2018 na 32,9 procenta HDP a letos 31,7 procenta HDP.

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta a pro příští rok na tři procenta. V předchozí listopadové prognóze centrální banka počítala letos i příští rok s růstem ekonomiky o 3,3 procenta. Banka také zhoršila odhad růstu pro loňský rok, a to na 2,8 procenta z předchozích 3,1 procenta. První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.