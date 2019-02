České dluhopisy drží stále více zahraničních investorů

Podíl zahraničních investorů, kteří drží české státní dluhopisy, ke konci loňského roku stoupl na téměř 42 procent, tedy na nejvyšší úroveň od listopadu 2017. Vyplývá to z dat ministerstva financí. Zahraniční investoři tak ke konci roku 2018 drželi státní dluhopisy vydané v Česku za 579,7 miliardy korun. Celkové zadlužení ČR prostřednictvím dluhopisů činilo 1,54 bilionu korun.

Podíl zahraničních investorů začal výrazně růst v souvislosti s očekávaným koncem devizových intervencí České národní banky. Ty centrální banka ukončila předloni 6. dubna. Zatím nejvyšší podíl zahraničních investorů 51,35 procenta byl v září 2017. Za růstem podílu zahraničních investorů byla především sázka na posílení koruny po ukončení devizových intervencí ČNB.

Současný nárůst je podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera patrně způsoben obavou investorů, že by přes konec roku mohli jejich korunové vklady být stejně jako v roce 2017 penalizovány výrazně negativními sazbami. "Ty jsou v tuzemském bankovním sektoru způsobené poplatky do resolučního fondu (Fondu pro řešení krize), který se odvíjí právě od výše bilancí bank v závěru roku. V lednu by tak měl podíl obdobně jako v minulém roce klesnout," uvedl.