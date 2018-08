České dráhy vypsaly soutěž na nové vlaky pro regionální linky

České dráhy (ČD) vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky. Předpokládaná hodnota dodávky by se měla pohybovat kolem 14,8 miliardy korun. Státní dopravce to v úterý oznámil v tiskové zprávě. Dráhy tím chtějí posílit svou pozici při vyjednávání nových kontraktů na zajištění regionální dopravy.

"Vypsání dalších soutěží spadá do našeho plánu nabídnout krajům v případě uzavření smluv na zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 co nejrychleji moderní, bezbariérové vlaky vybavené audiovizuálním informačním systémem nebo wifi připojením k internetu," vysvětlil důvod zakázky generální ředitel podniku Pavel Krtek.

ČD počítá s objednávkou až 60 elektrických jednotek s kapacitou až 240 míst k sezení za zhruba 9,7 miliardy korun. Dalších 60 vlaků pro 120 cestujících by mělo být motorových a stát by měly kolem 5,1 miliardy korun. Nové vlaky by měly být nízkopodlažní a klimatizované, přičemž v obou případech může dopravce až tři jednotky spojit do jednoho vlaku a navýšit jejich kapacitu.

České dráhy se objednávkou připravují na otevírání železničního trhu. Vedle této soutěže v současnosti vrcholí výroba devíti elektrických jednotek RegioPanter pro Plzeňský kraj, které budou uvedeny do provozu na přelomu letošního a budoucího roku. Nedávno státní dopravce objednal také 50 osobních vozů, které mají zajistit provoz na lince Praha - Brno - Bratislava - Budapešť.

V současnosti probíhají také soutěže na dodávku vlaků pro regionální spoje na Kladensku nebo v Moravskoslezském kraji.