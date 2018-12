Českému stavebnictví svědčí hospodářský rozkvět

České stavebnictví může letos vzrůst nejvíce od roku 2001. Do konce října zvýšilo svůj výkon meziročně o 10,1 procenta. Za celý rok 2001 stouplo o 10,4 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Proti loňsku se téměř vyrovnal rozdíl mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím. V příštím roce očekávají analytici pokles tempa růstu zhruba na polovinu.

"Tuzemské stavebnictví má našlápnuto ke svému nejrychlejšímu ročnímu růstu v tomto století. Sektoru, který byl ještě dlouhá léta po krizi nemocným mužem české ekonomiky, svědčí déle trvající ekonomický rozkvět, který firmy nutí rozšiřovat své produkční kapacity. Projevuje se také mzdový růst, donedávna spjatý s historicky nejdostupnějšími hypotékami," sdělil analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Stavebnictví letos zatím rostlo ve všech měsících. Nejvíce v lednu (o 32,8 procenta), nejméně v březnu (o 0,4 procenta). Inženýrské stavitelství, které je z velké části tvořené výstavbou dopravní infrastruktury, v lednu vzrostlo meziročně téměř o polovinu.

Znatelným trendem je vyrovnávání rozdílu mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím. Loni pozemní část vzrostla o 6,4 procenta, ovšem sektor inženýrských staveb o 4,1 procenta klesl. Letos do konce října je růst pozemního stavitelství v porovnání s inženýrským vyšší o jeden procentní bod. "Zejména ve druhé polovině roku se hlavně v oblasti infrastrukturního stavitelství opět projevuje nutnost zrychleného čerpání evropských dotací," doplnil Kovanda.

Naději stavebnictví pro příští rok dává růst objemu zadaných veřejných zakázek. Do konce listopadu se meziročně zvýšil o 54 procent na 182,5 miliardy korun. Hodnota nově vypsaných zakázek vzrostla o 28 procent na 137 miliard korun.

"Hodnota zadaných zakázek roste i v důsledku růstu nabídkových cen. Ceny v soutěžích dosáhly do konce listopadu v průměru 98,1 procenta úrovně cen předpokládaných. U zakázek na pozemní stavby je již převýšily v průměru o 2,3 procenta, u zakázek na inženýrské stavby byly o 4,5 procenta nižší," uvedl analytik stavebního trhu společnosti IS Ivan Vrhel. Za celý loňský rok byla cena zadaných zakázek proti rozpočtu projektantů nižší o 18 procent. "To, že se po dlouhých letech ceny při veřejných soutěžích narovnávají, vnímáme úplně nejpozitivněji," podotkl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš.

Podle posledních údajů ČSÚ pracovalo na konci září ve stavebnictví v Česku 374.104 lidí. Na konci třetího čtvrtletí to byl za posledních 19 let třetí nejnižší počet. V porovnání s koncem září předkrizového roku 2008 byl počet lidí pracujících ve stavebnictví nižší zhruba o desetinu. Průměrná mzda v oboru meziročně vzrostla o 7,7 procenta na 27.859 korun. Byla tak 12 procent pod celorepublikovým průměrem.

V mezinárodním srovnání si české stavebnictví na konci září mezi 28 zeměmi Evropské unie meziročně polepšilo o 11 míst na osmou příčku. V zemích EU stavebnictví letos do konce září vzrostlo v průměru o 2,7 procenta.