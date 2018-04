Chystáme Bakalovi překvapení! řekl Krúpa, který jde exuhlobaronovi po krku

Poté, co se zkrachovalá těžební firma OKD vrátila pod křídla státu, pokračuje vyšetřování bývalých manažerů. Včetně někdejšího majitele Zdeňka Bakaly. "Všechno jsme úřadům naservírovali na stříbrném podnose, ale stále se nic neděje," tvrdí v rozhovoru pro časopis TÝDEN spolumajitel slovenské firmy Arca Capital Pavol Krúpa, který jde bývalému uhlobaronovi po krku.

Jaké budou vaše další kroky v "honu" na Zdeňka Bakalu? Už máte nějaké výsledky?

Během uplynulých tří let jsme podnikli mnoho kroků, podali několik trestních oznámení, žalob a řadu dalších podnětů k prošetření. A v našich činnostech za účelem dosáhnout náhrady škody ve výši více než stovky miliard korun, která byla v OKD způsobena, pokračujeme dál. Nechceme skončit jen na území České republiky. Činnost, kterou jsme tu rozběhli, používáme i v naší iniciativě v zahraničí. Už máme podány žaloby na Zdeňka Bakalu a další osoby zodpovědné za nestandardní finanční operace v OKD ve Velké Británii, ve Spojených státech, Švýcarsku či v Polsku.

Insolvenční správce má po původní mateřské společnosti těžební firmy New World Resources vymáhat více než 65 miliard korun, z toho by nějakých 24,5 miliardy korun měl zaplatit Zdeněk Bakala. Jaké jsou teď šance, že stát něco vymůže zpět?

Jsme stále připraveni státu pomoci ty peníze získat. Management OKD tyto kroky zatím nekoná. My jsme v původních Ostravskokarvinských dolech stále jako věřitel, takže máme legitimitu činnost insolvenčního správce kontrolovat. Nyní může přinést nové výsledky sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci OKD a my chceme její práci podpořit. Stejně tak komunikujeme s paní doktorkou Hanou Marvanovou, kterou komise pověřila zpracováním právní analýzy.

A co za to? Předpokládám, že budete chtít nějakou protislužbu.

My bychom na druhou stranu uvítali, aby se stát reálně připojil k našim krokům, které podnikáme. Třeba v zahraničí se diví, proč tuto záležitost řešíme my jako soukromá firma, a ne stát.

K prošetření hospodaření společnosti OKD i její mateřské NWR jste vyzvali i britskou společnost Duff & Phelps, která je právním likvidátorem firmy. Nehoníte už moc zajíců najednou, jak se říká?

Toto je velmi důležité, protože máme podezření, že právě tato právní kancelář činí obstrukce vůči tomu, aby se něco reálně vyšetřilo. Já si myslím, že mohou mít za úkol zakrýt nestandardní kroky v hospodaření a že mohou pracovat pro Zdeňka Bakalu. Takže takové jejich případné plány chceme rozbít.

Jak to chcete udělat a jaké máte proti nim důkazy?

Opět žalobami a výzvami. Podali jsme například podnět k londýnské instituci Insolvency Practitioners Association, aby činnost společnosti Duff & Phelps prošetřila, zda postupují řádně. Tato právní firma tvrdí, že nemá na soudní spory peníze. Ale když jsme si prošli jejich výroční zprávu, zjistili jsme, že utratili miliony eur za jiné záležitosti.

Jako soukromá firma mohou utrácet, za co chtějí, ne?

My je ale chceme přimět, aby ze své pozice likvidátora společnosti NWR investovali do řádného prověření tunelování OKD tak, jako to děláme my tady v Česku.

Před rokem a půl jste podali podnět na zablokování majetku Zdeňka Bakaly. Už se to někam pohnulo?

Všechno jsme úřadům naservírovali takřka na stříbrném podnose, včetně soupisu Bakalova majetku, včetně souřadnic, aby si to policie mohla najít v Google mapách. Ale stále se nic neděje.

Jak vám hraje do karet současné politické rozložení sil?

Pro celou kauzu OKD je velmi dobré, že premiérem je Andrej Babiš, protože on má zájem na tom, aby se věc vyšetřila. Stejně tak vyjádřili podporu Piráti. Takže myslím, že dokud bude prezidentem Miloš Zeman a další strany budou deklarovat snahu o vyšetření, je tu šance.

Kdo z českých úřadů nebo institucí naopak podle vás dělá obstrukce ve vyšetřování?

Cítíme tu už velkou averzi proti našim snahám ze strany některých institucí, které mohou být ve spojení se Zdeňkem Bakalou a házejí nám klacky pod nohy.

Konkrétně?

Jsou to i nejvyšší státní instituce, ale nechci být prozatím konkrétní. Není to tak, že by se proti nám všichni spikli, ale je tu zkrátka mnoho politiků a zástupců státu, jimž Zdeněk Bakala poskytoval finanční podporu.

Většinou to bývá tak, že když jde skutečně do tuhého, i "spojenci" od vás dají ruce pryč...

Je ale otázka, zda nečinnost není horší než cokoli jiného. Protože právě dělání mrtvého brouka přispívá k tomu, aby se to celé promlčelo a zapomnělo. A to nemůžeme dovolit.

Daňové poplatníky v Česku bude asi spíš zajímat, zda se jim vrátí peníze, případně se napraví škody, které bývalé vedení způsobilo. Všechny byty někdejší OKD například nedávno skončily v zástavě. Co to bude znamenat pro nájemníky?

Jak víme, společnost Residomo (dříve RPG byty, vlastník více než 43 tisíc bytů někdejší OKD, vydala dluhopisy v hodnotě 680 milionů eur, které kryje právě bytovým portfoliem, pozn. red.) koupila před lety bytové portfolio od Bakaly údajně za cenu kolem dvaceti miliard korun - ačkoli je původně Bakala získal v privatizaci téměř zadarmo. Teď nám ale nedává smysl, proč provádějí s firmou takovýto nekalý byznys. Pro nás je důležité, abychom pro nájemníky, které zastupujeme, vymohli minimálně náhradu škody za to, že jim byty nebyly prodány, jak kdysi Bakala veřejně sliboval a jak je stanoveno v privatizační smlouvě. Takže právní cestou požadujeme od Residoma, aby nájemníkům poskytli odškodné. Jenže pokud budou jejich byty zatíženy velkými úvěry, zbude jim vlastně prázdná slupka.

Chcete říct, že se pokračuje ve vyvádění peněz podobně jako v případě původní OKD?

Ano, OKD bylo tunelováno tím, že se vyvedly všechny peníze přes dluhopisy tak, aby ve firmě zůstal minimální majetek. Pokud si teď Residomo přes byty napůjčuje peníze a pak si je vyplatí formou dividend, jde o velmi podobný scénář. Bakala se tváří, že už bytové portfolio prodal, ale je možné, že je ve vlastnictví Residoma stále nějak navázán. Jsou to domněnky, faktem ale je, že majetková struktura firmy je neprůhledná a nelze se dopátrat, kdo je skutečným vlastníkem.

Dobře, ale také může jít o standardní byznysový postup. Residomo v Česku nedávno nakoupilo další stovky bytů a tváří se, že chce firmu rozvíjet...

Ano, ale pokud by majitel chtěl někdy skutečně navrátit byty zpět nájemníkům, nezatěžoval by je úvěrem. Tato zástava velmi sníží hodnotu oněch nemovitostí. Residomo dělá všechno pro to, aby nároky nájemníků byly promlčeny. My se teď proto snažíme toto financování rozbít poukázáním na to, že je pro banky rizikové a má právní vady. Když nám soud potvrdí, že nájemníkům náhrada škody patří, připadne 600 tisíc až milion korun na jednoho nájemníka bytu.

Celé vaše angažmá v této kauze musí společnost Arca Capital stát hodně peněz. Vrací se vám to třeba tím, že vám za právní služby klienti platí?

Je pravda, že my klientům za právní zastoupení něco vyúčtujeme, ale to je v rámci celkově vynaložených nákladů, které investujeme k prošetření kauzy, opravdu zanedbatelné a druhořadé. Naše prioritní motivace je zde jiná, jde nám především o společenský zájem. Chceme ukázat lidem, že takto složitý případ, který zatím nebyl nikdo schopen řešit, a to ani předseda vlády, my vyřešíme. Takže děláme něco jako charitu.

Složité případy bývají spíše otázkou prestiže a zviditelnění...

Ano, i tak se to dá říci, to je součástí.

Jaké plány máte se svým podílem v těžební firmě? Tam asi nejde o charitu, ale o dlouhodobý investiční záměr...

Jde nám stále o náhradu škody, což činí nějakých čtyřicet miliard korun. Uvidíme, jak se to vyvine dál.

Vy jste už uspořádali několik demonstrací, například před sídlem Residoma v Ostravě, a další jste plánovali před sídlem Zdeňka Bakaly ve Švýcarsku. Budete v podobných akcích pokračovat?

Ano, budeme, ale už to nechceme oznamovat dopředu. Je možné, že to bude ve Spojených státech, že to bude v Londýně. Chceme využít momentu překvapení.

Má to nějaký efekt, kromě toho, že si pár lidí udělá výlet a uleví si od emocí?

Určitě je dobré, že se tím na celý problém upozorní. Chceme Zdeňka Bakalu dohnat k odpovědnosti. V kauze OKD byli účelově poškozeni nejen horníci a nájemníci bytů, ale vůbec všichni daňoví poplatníci. Celá naše angažovanost v kauze OKD spočívá v tom, že chceme ukázat ostatním podnikatelům, aby si dali pozor.

Není to tak, že "tuneláři" spíš vymyslí sofistikovanější způsoby, jak z firem vyvést peníze?

Myslím si, že něco vyvést a vytunelovat je v současnosti už hodně náročné. Dnes to spíš funguje jako optimalizace zisku.

Kde je podle vás hranice mezi optimalizací zisku a poškozováním firmy?

To musí určit Finanční správa, zda nejde o účelové vyvádění peněz do zahraničí. Musí to být v rovnováze. Pokud si ale nějaká firma vyplácí neúměrné dividendy a neodvede u nás ani daň, je to podle mě účelové vyvádění peněz do zahraničí. A to se děje v České republice v čím dál větší míře.