Dostupné bydlení hledejte na Vysočině, Praha dopadla nejhůře

Nejdostupnější nové byty v Česku jsou v kraji Vysočina. Zájemce za něj vydá 7,3 průměrného ročního platu v regionu. Naopak v Praze je to téměř dvakrát tolik, 14,4 ročního platu. Rozdíl průměrných cen novostaveb a starších bytů je nejnižší v Jihomoravském kraji, a to o 11,5 procenta, v Praze naopak zhruba o pětinu. Naopak v Ústeckém kraji jsou nové byty v porovnání se staršími téměř třikrát dražší. Vyplývá to z výpočtů developerské společnosti Central Group s využitím dat ČSÚ a firem Trigema a Skanska Reality.

Průměrná mzda na Vysočině se v letošním třetím čtvrtletí zvýšila o 2320 korun na 29.131 korun hrubého, průměrná hrubá měsíční mzda v Praze vzrostla ve třetím čtvrtletí na 39.298 korun. Znamená to, že za stejný nový byt vydá zájemce na Vysočině 2,5 milionu Kkorun, zatímco v Praze 6,8 milionu korun.

Prodejní ceny nových bytů v Praze vzrostly za poslední tři roky téměř o tři čtvrtiny a blíží se ke 100 tisíc korun za metr čtvereční. "V důsledku velmi omezeného přílivu nových bytů vyrostly ceny v Praze skokově. Kvůli přetrvávající vysoké poptávce se pak začaly zvedat i ceny bytů ve starší zástavbě a nájemné. Postupně jsme tak svědky situace, kdy se mladí lidé musejí poohlížet po bydlení za Prahou a do zaměstnání v hlavním městě dojíždět," uvedla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Fakt, že rozdíly v cenách nových a starších bytů nejsou v Praze až tak vysoké, se podle ní projevuje na poptávce, kdy lidé v poslední době častěji obměňují své starší bydlení za novější. "Využívají tak cenového boomu, který je ideálním právě pro prodej bytu. Většinou volí stejnou velikost nebo o pokoj větší dispozici a lokalitu přizpůsobují svému současnému bydlišti," doplnila Tomášková.

Po Vysočině jsou nové byty nejdostupnější v Ústeckém kraji, kde na ně stačí 7,4 průměrné roční mzdy v regionu. Následují Zlínský (8,1 platu) a Plzeňský kraj (devět platů). Naopak nejméně dostupné jsou po Praze ve Středočeském kraji (11,3 ročního platu).