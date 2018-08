Dvě tratě na Pardubicku by mohl obsluhovat Leo Express

Provoz na dvou železničních tratích v Pardubickém kraji by mohla po roce 2019 zajišťovat společnost Leo Express. Hejtmanství nabídla, že by provozovala vlaky z Ústí nad Orlicí přes Letohrad, Lichkov, Králíky až do Mlýnického Dvora a z Dolní Lipky do Hanušovic. O ostatních regionálních tratích Pardubický kraj jedná s Českými drahami, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Zástupci kraje jednali s majitelem společnosti Leo Express také o možnosti přímého spojení krajského města s polskou Vratislaví. "Finanční model se nám jeví z hlediska splnění jako velmi reálný. Nabídka zároveň obsahuje i možnost zajištění navazující autobusové dopravy v turisticky exponované oblasti nebo také provoz nostalgických jízd v letním období až do Hanušovic. Dalším přínosem je snaha umožnit veřejnosti porovnávat služby zajištěné jednotlivými dopravci," uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Přímé spojení Pardubic s Vratislaví zatím neexistuje, vždy je nutné přestupovat, což řadu cestujících odrazuje a prodlužuje to dobu cestování. Bonusem pro cestující by mohly být nejen moderní elektrické jednotky Stadler Flirt využívané u spěšných vlaků, ale také motorové jednotky Alstom Lint pro osobní vlaky. Ty má dopravce osazené klimatizací, bezdrátovým internetovým připojením či automaty na občerstvení.

Pro zajištění dopravy na většině regionálních tratí Pardubický kraj jedná s Českými drahami. Státní firma by měla předložit finanční model provozování vlaků. Hejtmanství oslovilo v minulosti i společnost RegioJet, ta ale nepodala konkrétní cenovou nabídku.

Pardubický kraj loni zveřejnil ve Věstníku EU záměr uzavřít smlouvu s dopravcem formou přímého zadání. Pouštět se do výběrového řízení na nového regionálního železničního dopravce považovalo hejtmanství za příliš riskantní. Kvůli možným odvoláním a napadáním tendru u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by mohl být ohrožen termín účinnosti smlouvy. Kontrakty zajistí dopravcům během deseti let příjmy od Pardubického kraje zhruba 3,5 miliardy korun. Rozhodovat bude nejnižší cena a kvalita služeb.

Vybraní dopravci budou zajišťovat drážní dopravu od prosince 2019, kdy začne platit nový jízdní řád. Hejtmanství proto musí smlouvu uzavřít do konce letošního roku.

Vlaky na regionálních tratích v Pardubickém kraji ročně najedou asi 4,8 milionu kilometrů. Hejtmanství Českým drahám přispívá 105 korun na kilometr, což ho ročně stojí asi 350 milionů korun, téměř třetinu z toho poskytuje kraji stát.