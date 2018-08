Firma ŽĎAS si pochvaluje výsledky rozvojové strategie.

Společnosti ŽĎAS se za loňský rok podařilo meziročně zlepšit výsledek hospodaření o 92,3 milionů korun a získat řadu prestižních kontraktů v hodnotě přesahující 1,5 miliardy korun. Úspěšný trend pokračuje i v letošním roce, již za první pololetí roku 2018 se výsledek hospodaření pohybuje v kladných hodnotách výrazně nad plánem. Firmě pomohla nová rozvojová strategie.

V roce 2017 dosáhla akciová společnost ŽĎAS výsledku hospodaření před zdaněním v hodnotě 17,4 milionů korun, čímž mírně přeplnila plánovaný hospodářský výsledek. Zároveň uvedla do praxe novou obchodní strategii rozvoje, s cílem zařadit se mezi hlavní dodavatele investičních celků, posílit nabídku komplexních řešení na klíč a více se zaměřit na nejmodernější inovativní technologie. Za loňský rok proto začala výrazně investovat do technického rozvoje i obnovy a modernizace výrobního parku. "Uplynulý rok byl rokem plným nových výzev. Požadavky našich zákazníků dnes, více než kdy dříve, souvisí s modernizacemi, technologickým rozvojem a iniciativou "Průmysl 4.0", uvedla Marcela Hrdá, předsedkyně představenstva společnosti ŽĎAS.

"Již loni firma ŽĎAS vyvinula pro německého zákazníka speciální systém automatického kování, který s úspěchem funguje. Nyní vyvíjíme jako jeho nadstavbu další exportní systém s názvem "ZDAS Tech Forge", který je před dokončením a na vhodné aplikaci budou následně probíhat dílčí zkoušky. Aktuálně se naši odborníci také zabývají například vývojem v oblasti hydro-mikroenergetiky a lisování titanových materiálů určených zejména pro letecký a kosmický program", doplnil místopředseda představenstva a generální ředitel Pavel Cesnek.

ŽDAS za uplynulé dva roky také výrazně zlepšil spolupráci se vzdělávacími institucemi.

"Spolupráci se školami a univerzitami chápeme jako strategický krok a investici do budoucna", zdůraznila Marcela Hrdá. "Studentům nabízíme praxe, stáže, stipendia, umožňujeme zpracovávat ročníkové, závěrečné a diplomové práce, spolupracujeme na některých výzkumných projektech", upřesnil Pavel Cesnek. Letos firma ŽĎAS například podpořila projekt Cena průmyslového podniku, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, nebo ve spolupráci se žďárskou Vyšší odbornou a Střední průmyslovou školou připravila akci "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát", kdy se společně rodiče a děti z blízka seznamují s odbornými profesemi.

Společnost ŽĎAS cítí odpovědnost vůči regionu a významná část jejích nákladů putuje do ekologických staveb. Kromě toho sponzoruje řadu sportovních i kulturních aktivit v regionu, dlouhodobě podporuje Nemocnici v Novém Městě na Moravě a každoročně sponzoruje Sportovní hry pro zdravotně postižené z domova Kamélie v Křižanově.

Loni ŽĎAS uzavřel řadu významných zakázek, mezi mnoha jinými se jednalo například o rozsáhlý projekt modernizace válcovny kol pro největšího evropského výrobce železničních dvojkolí BONATRANS Group nebo dodávku kovacího souboru pro japonskou firmu NAKAMURA. Metalurgická divize získala mezi jinými například zakázku na výrobu odlitků řetězových kol pro generální rekonstrukci ropné plošiny v Norsku.

Od počátku letošního roku byla podepsána celá řada kontraktů v hodnotě stovek milionů korun, ať už v oblasti zařízení na zpracování kovového šrotu s implementací nejmodernějších technologií řízení, tak v dodávkách ostatních strojů. "S čínským zákazníkem jsme letos podepsali již druhý kontrakt na dodávku rovnací linky na tyče, pro německou skupinu BGH vyrobíme další kovací manipulátor a s metalurgickým závodem MMZ v Bělorusku ŽĎAS jsme v červenci podepsali dohodu o společném projektu výstavby nových výrobních provozů na kování železničních kol a náprav", uvedl Pavel Cesnek. Divize Nástrojárna již v lednu uzavřela hned tři nové kontrakty na dodávky pro vodní elektrárnu Kamýk a nástrojů pro automobilový průmysl.

"Intenzivní práce na implementaci nové rozvojové strategie přináší své plody. Obrat společnosti ŽĎAS za první pololetí roku 2018 je meziročně lepší o 28 % a dosáhl hodnoty 1,27 miliardy korun a vytíženost výroby se ve všech oblastech pohybuje nad 100 %. K výraznému nárůstu došlo za sledované období také v hospodářském výsledku, společnost funguje v kladném hospodaření a současně investuje jak do obnovy, tak do vývoje nových produktů", podtrhla Marcela Hrdá a dodala: "S ohledem na stoupající naplněnost zakázkového portfolia společnost v současnosti nabírá nové odborné pracovníky do výroby, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí."

Během uplynulého roku se ŽĎAS také intenzivně zaměřil na přímé působení na strategických trzích, s důrazem na Ruskou federaci a státy SNS. Výsledkem je mimo jiné vznik nové dceřiné společnosti ŽĎAS RUS, která byla zaregistrována letos v květnu.