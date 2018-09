Investování jen pro bohaté? Český stereotyp uvažování stále převládá

Na 56 procent dospělých Čechů neinvestuje a své peníze nezhodnocuje. Myslí si totiž, že na investice nemají dostatek peněz. Díky posilující ekonomice a rostoucím platům přitom 85 procent Čechů dokáže měsíčně z rodinného rozpočtu odložit alespoň 500 korun z volných peněz na investice. Vyplývá to z průzkumu UniCredit Bank mezi více než tisícovkou respondentů.

Téměř polovina Čechů (45 procent) tvrdí, že investování nerozumí. Jen sedmina Čechů nemá podle průzkumu v rodinném rozpočtu prostor ušetřit ani korunu. Naopak zbylí neinvestující respondenti jsou podle vlastních slov bez problémů schopni z volných peněz dát stranou alespoň 500 korun měsíčně, desetina dokonce přes pět tisíc korun.

"Pokud si měsíčně odkládáte alespoň tisícovku, což podle našeho průzkumu zvládne přes polovinu respondentů, kteří dnes neinvestují, máte i bez zajímavého výnosu za pět let ušetřeno 60 tisíc korun," uvedl mluvčí banky Petr Plocek.

Podle dat OECD jsou investice prioritou číslo jedna pro polovinu Švédů či Italů a například Britové mají v průměru investováno v přepočtu 235 tisíc korun. "Zatímco ale u nás leží na běžných účtech přes bilion korun, Britové své volné finance raději investují. Vědí totiž, že výnosy na běžném či spořicím účtu jim nepokryjí ani inflaci," upozornil Plocek. "V Češích stále převládá stereotyp, že investování je jen pro bohaté a jeho změna je překvapivě obtížná," vysvětlil psycholog Tomáš Vašák.

Téměř třetina Čechů (29 procent) se v souvislosti s investicemi obává, že by o své peníze přišli. "V české společnosti panuje silný strach ze ztráty, který je do značné míry posilován dvěma méně racionálními faktory. Je to mediální obraz, kdy média v souvislosti s investováním informují více o ztrátách než o ziscích. Druhým je rozdílná citlivost na zisk a ztrátu. Když na ulici najdete stokorunu, jistě vám to udělá radost. Pokud však stokorunu ztratíte, je intenzita negativní emoce mnohem větší. Tato rovnováha vede k paradoxům a přeceňování ztráty," upozornil Vašák.