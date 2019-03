Komunikační oddělení čeká letos velká inventura.

Jedinečnou příležitost ověřit si správnost svých přístupů k marketingu a komunikaci dostanou 29. května 2019 účastníci Communication Summitu v novém prostoru DOX+ v Praze. Pořádající společnost Blue Events totiž jako hlavního řečníka pozvala jednoho z největších světových znalců toho, jak komunikace funguje a jak zlepšit její výsledky.

Firmy v Česku v loňském roce investovaly do marketingové a PR komunikace podle předběžných odhadů přes sto miliard korun. Ne vždy jsou si ale manažeři a majitelé firem jisti, jaký efekt takové investice mají a jak je vlastně správně změřit. Až příliš často se spoléhají na módní trendy či již překonané poučky o tom, jak komunikace funguje. Pokud vůbec něco měří, dávají přednost krátkodobým kritériím, jako je návrat investic (ROI), a uniká jim dlouhodobý přínos komunikace pro budování tzv. mentální dostupnosti značky. Je na čase, aby komunikační oddělení provedla "inventuru" v tom, jaké přístupy a nástroje používají a co jim přináší.

Velkým trendem ve světě je dnes tzv. marketing založený na důkazech (evidence based marketing). Jedním z klíčových postav tohoto přístupu je Les Binet, hlavní řečník konference Communication Summit 2019. Je průkopníkem efektivity v marketingu a spoluautorem knihy "The Long and the Short of it", která patří v komunikační branži k nejcitovanějším. V roce 2018 vydal Les Binet také novou knihu " How Not To Plan", kde velmi přístupnou formou shrnuje zkušenosti za 30 let vytváření strategií, plánování a vyhodnocování kampaní.

Ve své přednášce odhalí nejčastější chyby, kterých se marketéři dopouští, a vysvětlí, jak se z nich mohou poučit. Na rozdíl od většiny publikací v oboru se bestseller How Not to Plan nesoustřeďuje na příběhy úspěchů, ale právě na zaryté omyly, které až příliš často všechno pokazí. Pomůže tak účastníkům konference vybrousit strategické myšlení, výstupy jejich práce budou kreativnější a za své marketingové peníze získají více muziky. "Potenciální dopad většiny marketingových nástrojů a technik včetně tradičních médií se díky digitální revoluci zvýšil. Tuto sílu se ale nedaří zcela využít, výkonnost kampaní obecně od doby krize klesla. Čím více dat máme o krátkodobých výsledcích, tím méně vidíme dlouhodobý dopad komunikace," říká Les Binet, Head of Effectiveness, adam&eveDDB.

Do velké inventury se na Communication Summitu zapojí také Pavla Nýdrle, Managing Director skupiny Kindred, a promluví o digitální transformaci firem. David Čermák z Asociace komunikačních agentur následně představí nový výzkum komunikačních kanálů v ČR odhadující letošní trendy. Největší osobností kreativní branže v programu bude Guido Heffels, zakladatel agentury Heimat a dvorní autor reklam řetězce Hornbach, se kterým spolupracuje již 20 let. Kompletní program zveřejnění organizátoři koncem března.

Konference vzniká ve spolupráci s Prague International Advertising Festival (PIAF), který si letos připomene deset let od založení. V rámci programu ukáže ty nejlepší nápady z uplynulých ročníků mezinárodní soutěže neotřelých kampaní. Během specializovaných odpoledních panelů se program zaměří na nové trendy v reklamě, PR a komunikaci státní správy, jejíž profesionalizaci se PIAF dlouhodobě věnuje.

Communication Summit je setkání všech, kdo chtějí komunikací dosáhnout vyšších finančních i společenských výsledků. Jedná se o prestižní akci spojující jak zástupce klientů - firem a institucí, tak zástupce komunikačních dodavatelů, zejména reklamních, mediálních a PR agentur. Ročník 2018 byl účastníky velmi pozitivně hodnocen a vyvolal desítky mediálních výstupů. "Po čase se v Praze objevila opět akce, která byla napěchovaná osobnostmi, komunikačními vědomostmi a skvělou atmosférou," napsal server Tyinternety.cz. Konference nabízí stanoviska klíčových osobností komunikační branže, příspěvky plné užitečných informací, inspirace a energie, jakož i příležitost k neformální výměně názorů v průběhu dne i na afterparty.