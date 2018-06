Koruna oslabuje. Kdy vyměnit peníze na dovolenou?

České měně se poslední dva měsíce příliš nedaří. Zatímco ještě v polovině dubna stálo euro podle kurzu České národní banky 25,26 koruny, v současnosti se kurz pohybuje okolo 25,70 koruny. U dolaru je vývoj podobný. Zlepšení může přijít po červnovém zasedání ČNB. "Ale nevěřím, že se dostaneme natrvalo pod 25,50 koruny za euro," říká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Čím je ten vývoj způsobený?

Především je to dané napětím na rozvíjejících se trzích, kam patříme i my. To je do značné míry dáno jak jejich problémy, tak tím, že se zvyšují americké krátkodobé sazby. Základní dolarová sazba se posunula nahoru ke dvěma procentům. Investoři tak mají z této měny větší zisky než třeba před rokem. Proto raději investují do dolaru. Tato nervozita jde ruku v ruce s jistou "překoupeností" české koruny. To znamená, že tu máme větší množství spekulativního kapitálu, který má tendenci v okamžiku, kdy se objeví náznaky problémů, znejistit a odejít.

"Překoupeností" koruny míníte to, že investoři nakoupili českou měnu a nyní ji rozprodávají?

Ano, před skončením intervencí České národní banky na přelomu roku 2016 a 2017 (ČNB běhen intervencí kurz koruny oslabovala, protože chtěla udržet zaměstnanost a pomoci českým exportérům - pozn. red.) nastal příliv velkého množství zahraničních peněz do české hotovosti nebo českých dluhopisů. Odhadl bych, že tu máme navíc stále desítky miliard eur.

Takže nyní se jich investoři zbavují?

Část investorů ano a je to vcelku pochopitelné, chtějí si své zisky z investic do koruny vybrat zpět.

A nemůže to způsobit problémy české ekonomice?

Ne, myslím si, že nehrozí žádná větší komplikace. Česká národní banka toho naopak může využít k většímu růstu úrokových sazeb, které pomohou přehřívající se ekonomice. A kdyby ty ztráty byly výraznější, tak může rozprodat své výrazné devizové rezervy.

Začíná doba dovolených. Jak se bude kurz koruny vyvíjet dál?

Pokud ČNB v červnu zvýší sazby, může to koruně krátkodobě pomoci. Ale rozhodně ne tak, aby začala dramaticky posilovat. Nevěřím, že se dostaneme v tuto chvíli natrvalo pod 25,50 koruny za euro. Po pozitivní reakci na rozhodnutí ČNB koruna zase podle mého názoru spíše oslabí k současné úrovni.

Kdybyste si měnil peníze na dovolenou, udělal byste to nyní, nebo byste počkal třeba na začátek srpna?

Já bych v tom neviděl velký rozdíl. Na konci července nebo na začátku srpna si moc nepolepšíme. Takže bych zřejmě část vyměnil teď a část potom.