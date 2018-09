Malé e-shopy mají na on-line trhu poloviční podíl, tvrdí studie

Malé specializované e-shopy drží na celkovém českém e-commerce trhu poloviční podíl. Čeští zákazníci v nich utratí stejně množství peněz jako u největších hráčů na trhu. Vyplývá to ze studie společnosti Shoptet, na jejíž platformě běží v ČR čtrnáct tisíc e-shopů.

"Přestože v posledních letech narostlo jen několik jednotek e-shopů na miliardové obraty, celkově je na trhu aktivních 42 tisíc e-shopů. Přes ně utratí zákazníci stejné množství peněz jako u největších a nejdominantnějších hráčů, tedy přibližně 70 miliard korun," uvedl ředitel společnosti Shoptet Miroslav Uďan.

Silnou pozici si drží největší e-shopy v elektronice. V této kategorii se malí hráči hůře prosazují. Nicméně do budoucna by se tento rozdíl mohl setřít. "Díky tomu, jak rychle se šíří a prosazují nové technologie, bude vznikat více specializovaných obchodů. Navíc velcí prodejci s co nejširší škálou produktů nebudou stíhat držet s tímto vývojem krok," uvedl.

V dalších kategoriích je situace jiná. Příkladem je móda. Český trh sice láká prodejce včetně nadnárodních značek, ale málokomu se zatím podařilo uspět. Totéž potvrzují čísla e-commerce. První pětka největších e-shopů specializujících se na módu měla za poslední rok obrat za 2,4 miliardy korun. U malých specializovaných obchodníků utratili Češi za stejné období téměř 13 miliard korun, ukázala studie.

Kosmetiku určují trendy zdravého životního stylu

Malé a středně velké e-shopy mají stejně velké roční tržby jako největší obchodníci s dětským zbožím, nebo třeba také se sportovním vybavením. "Přestože zde existují velké řetězce a nadnárodní firmy, právě dětský segment či kosmetika nabízí velkou šíři pro rozvoj specializovaných obchodů, které nabízejí zboží, jež mnohdy mainstreamoví prodejci vůbec nemají. Zakládají je často lidé, kterým dané věci na trhu chybí, nebo naopak se daná specializace stala jejich hobby. V kosmetice je to u těchto lidí spjato zejména se zdravým životním stylem," dodal Uďan.

Češi letos utratí v internetových obchodech přes 133 miliard korun, meziroční růst dosáhne 15 až 18 procent, odhadla Asociace pro elektronickou komerci. Jen v předvánočním období se letos prodá on-line zboží v hodnotě okolo 44 miliard korun.

"Vzrůst by tak měl i podíl e-shopů v celém českém maloobchodě. Ten již v minulém roce dosáhl 10,5 procenta. Klíčové pro internetové obchody bude opět tradičně předvánoční období, které tvoří až třetinu celoročních prodejů," řekl nedávno ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

ČR je v prodejích na internetu velmocí. Více než 43 procent prodejů technického (nepotravinářského) zboží se v ČR uskuteční v internetových obchodech. S odstupem následují Nizozemsko (35 procent), Slovensko (34 procent), Británie (33 procent) a Německo (29 procent). Vyplývá to z údajů GfK.