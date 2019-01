Michl a Benda hlasovali v prosinci pro zvýšení sazeb

Pro zvýšení úrokové sazby o 0,25 procentního bodu hlasovali na prosincovém jednaní bankovní rady ČNB dva její členové, Vojtěch Benda a Aleš Michl. Pro rozhodnutí ponechat úrokové sazby beze změny hlasovalo pět zbylých členů rady. Vyplývá to ze záznamu z jednání, který ČNB zveřejnila. Rada tak úrokové sazby nezměnila. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstala na 1,75 procenta.

Na jednání bylo opakovaně řečeno, že pokud by byl v roce 2019 kurz koruny proti současné prognóze slabší, vytvářelo by to prostor pro rychlejší zvyšování úrokových sazeb. Většina členů bankovní rady se shodovala, že slabší kurz proti prognóze byl vedle technických vlivů spojených s koncem roku dán zejména negativním sentimentem spjatým s globálními riziky, jako jsou způsob brexitu nebo protekcionistické tendence ve světovém obchodu.

Opakovaně rovněž zaznělo, že nastavení makroobezřetnostních nástrojů, jako jsou limity úvěrů na bydlení a kapitálové rezervy, je nyní dostačující. Není proto potřeba klást takový důraz na zvyšování úrokových sazeb jako podpůrného nástroje dosahování finanční stability.

Guvernér Jiří Rusnok po jednání uvedl, že zvýšení úrokových sazeb bude zřejmě tento rok nezbytné, ale bude to pozvolnější než v loňském roce. ČNB loni zvýšila úrokové sazby pětkrát. Ekonomové čekají další zvýšení sazeb na únorovém zasedání rady.