Míl je odborník, ale rozhodnutí o novém bloku bude na Babišovi

Nový vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl je dlouholetým odborníkem na energetiku a průmysl, konečné rozhodnutí o způsobu financování a výstavby plánovaného nového jaderného bloku ale bude na premiéru Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládě. Shodla se na tom většina expertů a zástupců odborné veřejnosti. Ekologové stále tvrdí, že Česko nový jaderný blok nepotřebuje.

Míl, který byl v minulosti mimo jiné šéfem společnosti ČEZ a v poslední době působí jako Babišův poradce pro energetiku, se funkce ujme od února. V pondělí o tom rozhodla vláda, která rovněž pověřila nového zmocněnce změnou statutu stálého výboru pro jadernou energetiku tak, že předsedou výboru bude premiér. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), která mu předsedala dosud, bude místopředsedkyní.

Dosavadní zmocněnec Ján Štuller řekl, že o organizačních a personálních změnách ve výboru se na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) diskutovalo už před Vánoci, pondělní rozhodnutí tak pro něj překvapením nebylo. "Na MPO zůstávám do konce ledna a pak se uvidí," dodal.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák míní, že dosavadní činnost jaderného zmocněnce měla spíše podobu nekritického nadšení pro jadernou energetiku. Podotkl, že pokud dá Míl prostor také kritickým hlasům, půjde o vítanou změnu. "Nové reaktory se s drtivou pravděpodobností neobejdou bez nějaké formy dotací. Proto je třeba, aby byly ekonomické analýzy dostupné k veřejné oponentuře. Bez kritické zpětné vazby hrozí české energetice podobná kalamita, jako když české dálnice zasype sníh," dodal.

"Jestli je to dobrá osoba se ukáže, až bude připravovat a plnit úkoly z Národního akčního plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (NAP JE). Zatím slyším na pana Míla většinou pozitivní ohlasy, ale počkejme si," uvedl předseda sdružení Energetické Třebíčsko a bývalý starosta Dukovan Vítězslav Jonáš, který stavbu nového bloku podporuje.

"Zmocněnec pro jadernou energetiku by měl být někdo, kdo dobře zná situaci ohledně staveb jaderných elektráren ve světě a dokáže podle toho rozhodovat, co je a co není dobré pro Česko. U Jaroslava Míla ale vyvolává značné pochybnosti jeho spojení s polostátním ČEZ a provázání na několik generací politiků, kteří tlačili na výstavbu jaderných reaktorů nezávisle na ekonomických a bezpečnostních rizicích," řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Mílovo působení v ČEZ připomněl také ekonom a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr, který je kritikem současného vedení energetické firmy. "Na druhou stranu se z české energetiky na dlouho vytratil a jeho 'vyjevení se' na současné pozici je překvapivé. Celé dohromady to ukazuje na personální vyprahlost nejen hnutí ANO, ale i státní správy v tomto směru. Energetika včetně té jaderné je dávno jinde a stát na to bohužel nedokáže odpovídajícím způsobem reagovat," dodal.

Svaz průmyslu a dopravy připomněl, že Míl byl v minulosti několik let jeho prezidentem. "Je zkušeným podnikatelem, působil ve vedení ČEZ, problematiku jaderné energetiky zná tak dobře jako málokdo," uvedl současný prezident svazu Jaroslav Hanák. Svaz doufá, že odvahu politicky rozhodnout o výstavbě jaderných bloků najde v nové funkci premiér Babiš.

Podle Edvarda Sequense z ekologického sdružení Calla lze chystanou změnu statutu výboru, která ho má podřídit přímo premiérovi, vnímat i jako důsledek nezvládnutí přípravy na straně MPO. "Všechny avizované termíny předložení analýz k výstavbě nových bloků vzaly za své, nic není zveřejňováno," uvedl. Krok označil za logický. "Odpovědnost by tedy měl mít premiér," doplnil.

Mluvčí Hnutí Duha Jan Piňos připomněl, že ekologické organizace zveřejnily v prosinci stanovisko odmítající rozvoj jaderné energetiky v ČR. Požadují po vládě mimo jiné, aby změnila vládní výbor a zmocněnce pro jadernou energetiku na výbor i zmocněnce pro energetickou budoucnost. "Je nejvyšší čas, aby vláda přehodnotila svůj projaderný program, který stejně dlouho vázne na mrtvém bodě. Jakékoliv personální obměny na tom stěží co změní," dodal.