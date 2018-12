Multibankovní mobilní aplikace nejsou pro Čechy příliš zajímavé

Češi o multibankovní mobilní aplikace příliš zájem nemají. Každý druhý se k jejich využívání staví spíše negativně. Hlavními důvody jsou nepotřebnost a obava z úniku dat, případně z obtěžování nevyžádanými marketingovými nabídkami. Vyplývá to z průzkumu, který pro Equa bank uskutečnila agentura STEM/MARK. Multibankovní mobilní aplikace umožňují ovládat více účtů vedených u více bank prostřednictvím jedné aplikace na mobilním zařízení.

Pouze třetina Čechů se využívání multibankovní aplikace nebrání. Dalších devět procent respondentů na to nemá jasný názor a neví, zda by multibankovní mobilní aplikaci využilo.

"Průzkum ukázal, že hlavní důvodem nezájmu o využívání multibankovních aplikací je především jejich nepotřebnost a obava z úniku dat. Každý druhý dotazovaný tvrdí, že o tuto aplikaci nemá zájem, protože ji nepotřebuje, třetina respondentů se pak bojí úniku osobních dat," komentoval výsledky ředitel produktů Equa bank Ondřej Hák.

Vedle nepotřebnosti a strachu z úniku dat se Češi při užívání multibankovních aplikací obávají, aby banky mezi sebou nesdílely informace o jejich transakcích (22 procent) nebo obecně osobní údaje, které by pak využívaly k oslovování v rámci marketingových kampaní a k nabízení dalších produktů a služeb, o které klienti nemají zájem (16 procent).

Pokud by lidé přece jen multibankovní aplikaci využili, tak preferují (60 procent), aby to byla aplikace jejich hlavní banky. Malé procento respondentů (12 procent) by dalo přednost multibankovní aplikaci od nezávislé instituce. Na 27 procent by si jich dokázalo představit, že by využívali multibankovní aplikaci od jiné než od své hlavní banky.

Rezervy Češi také prokázali u zájmu o samotné bankovní aplikace pro chytré telefony a další mobilní zařízení. Ovládání svého bankovního účtu prostřednictvím mobilní aplikace využívá necelá polovina klientů českých bank.

Zhruba 47 procent Čechů má účty u dvou a více bank. Podle lednového průzkumu STEM/Mark by zhruba 60 procent Čechů uvítalo propojení svých účtů a obsluhu z jednoho místa.