Největší český výrobce LED svítidel Modus loni přesáhl hranici jedné miliardy

Největší tuzemský výrobce LED svítidel Modus udržel loni tržby na úrovni 1,02 miliardy korun. Na export mířilo 70 procent výrobků, nejvíce do Německa, Finska či Holandska. Společnost začala vyvíjet vlastní elektroniku do svítidel a chce tak vyrábět celá svítidla jen vlastními silami. Nyní elektroniku do svítidel musí dovážet.

Hranici jedné miliardy tržeb se exportní firmě podařilo překonat stejně jako v roce 2017, což považuje jednatel společnosti Lubomír Kalina za úspěch. "V posledních několika letech se do Evropy dostává obrovské množství levných svítidel z Asie. Abychom obstáli v této konkurenci, pravidelně investujeme do speciálního vývojového oddělení, které dokáže připravit svítidla na míru pro konkrétní projekty. V tom je naše velká výhoda, umíme zákazníkům a architektům vyrobit vše dle jejich potřeb," uvedl Kalina.

Modus prodává 30 procent svých výrobků v Česku, 70 procent míří na exportní trhy, zejména do sousedního Německa, kde má společnost založenou vlastní značku. Mezi další významné exportní země patří Finsko, Holandsko, Rakousko a Slovensko. Výrobky české firmy loni mířily i na vzdálenější trhy, mj. do Kuvajtu, Afghánistánu či na Nový Zéland.

Modus má vlastní technologii na výrobu světelné části LED panelů. "Naprostá většina firem tyto panely nakupuje v Číně. I nám by se to finančně vyplatilo. Ale chceme si pokud možno vše vyrábět sami, dohlížet na kvalitu. Nyní začínáme vyvíjet také vlastní elektroniku do svítidel, takže se dostáváme do fáze, kdy bude skutečně celé svítidlo vyrobeno námi," dodal Kalina.

Letos firma investuje také do nové výrobní haly na zpracování hliníku, což jí umožní rozšířit sortiment o nová designová svítidla. Modus v posledních pěti letech investoval do modernizace výroby 162 milionů korun.

Modus vyrábí svítidla od roku 1994, v posledních sedmi letech se specializuje zejména na výrobu LED svítidel, především pro kanceláře a průmyslové prostory. Ve svém závodě v České Lípě vyrobí každý týden 25 tisíc kusů svítidel. V roce 2017 firma vykázala zisk 10,7 milionu korun.