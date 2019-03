Nezaměstnanost klesla na 3,2 procenta, nejnižší je v Praze

Nezaměstnanost v únoru po dvouměsíčním růstu klesla na 3,2 procenta z lednových 3,3 procenta. Bez práce bylo 241 417 lidí, což je nejnižší únorová hodnota od roku 1997. Počet volných pracovních míst vzrostl na 333 111. Oznámil to Úřad práce ČR. Loni v únoru byla míra nezaměstnanosti 3,7 procenta.

Vývoj na trhu práce odpovídá podle generální ředitelky úřadu práce Kateřiny Sadílkové dlouhodobé situaci i ročnímu období. Začínají sezonní práce zejména ve stavebnictví, gastronomii, zemědělství, lesnictví nebo cestovním ruchu. "Zároveň v horských střediscích stále trvá zimní turistická sezóna. V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost s největší pravděpodobností i nadále klesat," uvedl Sadílková.

"Český trh práce tak zůstává extrémně utažený. A to ještě nejsme na dně. Svého minima nezaměstnanost dosáhne zřejmě letos na jaře, kdy by měla poklesnout až na 2,5 procenta," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová. Poté začne opět opatrně růst, na konci roku by měla dosáhnout 3,1 procenta. Sehnat volnou pracovní sílu tak podle ní pro firmy zůstane obtížné i letos. Nedostatek zaměstnanců tak zůstane hlavní bariérou pro další rozšiřování výroby. Trpět bude především sektor stavebnictví, ušetřen nezůstane ale ani zbytek ekonomiky, dodala.

Nejnižší nezaměstnanost zůstává v Praze, kde podíl lidí bez práce činí 1,9 procenta. Naopak nejvyšší je znovu v Moravskoslezském kraji, a to 4,8 procenta. Mezi okresy je na tom nejlépe Praha - východ s nezaměstnaností 1,2 procenta a Rychnov nad Kněžnou s 1,4 procenta. Na opačném konci je okres Karviná s mírou nezaměstnanosti 7,1 procenta a Znojemsko se 6,6 procenta. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti v únoru zaznamenalo 65 okresů, vzrostla ve 12 regionech.

Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Zaměstnavatelé měli v únoru největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, pomocné manipulační pracovníky, svářeče, řezače plamenem, nebo páječe. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory.

V evidenci úřadů práce byli nejčastěji uchazeči s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v únoru 43,1 roku. Mezi evidovanými bylo 87 988 lidí nad 50 let, což představuje na celkové nezaměstnanosti více než třetinový podíl. Déle než 12 měsíců bylo bez práce 58 208 lidí. Průměrná délka nezaměstnanosti byla 531 dnů.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků ostrahy či řidičů osobních a malých dodávkových automobilů.