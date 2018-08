Nový způsob. V e-shopech lze platit pomocí Google Pay

V Česku, na Slovensku a v Rumunsku je od pondělí možné on-line placení prostřednictvím služby Google Pay, a to v 1100 e-shopech. Zpracovatel bezhotovostních transakcí Global Payments Europe totiž integroval platební metodu GPay přímo do své platební brány GP webpay. Společnosti to oznámily v tiskové zprávě. Prostřednictvím tlačítka GPay je možné zaplatit i na e-shopech firem jako je například Datart, Dr. Max, Baťa, ČSA, Notino či T-Mobile.

Pomocí Google Pay je v tuto chvíli možné zaplatit na více než 144 tisíc obchodních místech v ČR. Google dál rozšiřuje sítě partnerů, naposledy oznámil partnerství se stravenkovou firmou Edenred či dopravcem FlixBus.

"Naši obchodníci ode dneška naleznou na své platební bráně tlačítko Google Pay, které umožní zákazníkům platbu za produkt okamžitě v případě, že mají uloženou platební kartu ve svém Google účtu," uvedl generální ředitel společnosti Global Payments Igor Žganjer.

Google uvádí, že největší výhodou tohoto řešení je úspora času. Odpadá totiž nutnost pokaždé znovu vyplňovat dlouhé formuláře s platebními údaji. "Zatímco placení mobilem v obchodech prostřednictvím této jednoduché a bezpečné platební metody si uživatelé už osvojili a oblíbili, on-line bylo touto metodou donedávna možné platit vesměs pouze u globálních partnerů," uvedla firma.

Kartou platí v e-shopech 22 procent Čechů, oproti loňskému roku je to o čtyři procentní body více. Vysokou oblibu si stále drží vyzvednutí a zaplacení objednaného zboží na pobočce obchodu, preferuje ho stále 30 procent zákazníků internetových obchodů. I přes klesající oblibu si prvenství ve způsobu placení drží český fenomén - dobírka, který využívá 32 procent lidí, což je ve srovnání s loňskem o dva procentní body méně. bankovní převd preferuje sedm procent lidí, platební tlačítko pět procent a dvě procenta služby jako je PayPal. Vyplývá to z analýzy srovnávače cen Heureka.cz. Češi utratili v e-shopech v prvním pololetí za zboží 51,5 miliardy korun, což je ve srovnání s předchozím rokem o 11 procent víc.