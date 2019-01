Obchodní síť Žabka otevřela v Praze další prodejnu

O společnosti Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o. • Tesco Franchise Stores provozuje zavedenou síť prodejen potravin Žabka v Čechách, zejména pak v Praze a Středočeském kraji, ale také v dalších lokalitách středních, západních, jižních či severních Čech.

• Cílem a vizí je poskytnout zákazníkům snadný a pohodlný nákup, nabízet co nejširší sortiment, aby vždy nalezli to, co zrovna potřebují, a zajistit jejich maximální spokojenost s obchody a službami Žabka.

• 1. dubna 2011 se společnost Žabka, a. s., stala součástí skupiny Tesco v České republice.

• Otevírací doba těchto provozoven (většinou 6-23 hod.) je pouze jedním z mnoha důvodů, proč jsou tyto prodejny potravin tolik populární. Šíře sortimentu, umístění ve vaší blízkosti a nároky na kvalitu obsluhy a poskytovaných služeb jsou to, co dělá Žabku Žabkou.

• Obchody fungují ve formě franšízy, což znamená, že jsou provozovány nezávislými podnikateli podle standardů definovaných společností Tesco.