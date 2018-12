Objednat dárek? Nejpozději v úterý, jinak nedojde na Vánoce

Obchodníci mají do úterý 18. prosince čas na to, aby předali objednané zboží na Vánoce přepravním firmám. Při pozdějším podání přepravci včetně České pošty negarantují dodání do Štědrého dne. Vyplývá to z vyjádření firem pro ČTK.

Přepravní špička na České poště kulminovala během uplynulého týdne. V pondělí 10. prosince dohromady s předchozím víkendem podnik přijal 420 tisíc balíků. To je téměř trojnásobek objemu z běžného dne. Během týdne průměr překročil 300 tisíc balíků za den, řekla mluvčí pošty Eva Krejčí. "Je možné, že se tato špička protáhne do začátku příštího týdne," uvedla.

"Největší nápor očekáváme 17. a 18. prosince. PPL průměrně dodává během roku 140 tisíc zásilek denně, přičemž sezonní výkyvy jsou až 200 procent," dodal generální ředitel konkurenční PPL Petr Chvátal.

Stejně jako dopravci i Asociace pro elektronickou komerci zákazníkům doporučuje neotálet a zboží objednat do 18. prosince. "I poté však stále mohou bez problémů využít osobní vyzvednutí přímo u obchodníka," podotkl výkonný ředitel Jan Vetyška.

"Pokud zákazník nechce využít například Českou poštu, může si vybrat z celé řady jiných možností doručení včetně naší vlastní dopravy, více než 1800 partnerských výdejních míst či si zboží vyzvednout přímo na našich pobočkách, a to klidně i 23. prosince," uvedl ředitel marketingového oddělení Alza.cz Jan Sadílek.

Podobně Kasa.cz uvádí, že posledním dnem objednání je v případě doručení přes Českou poštu 18. prosince a u Top Trans 19. prosince. "U těchto způsobů doručení doporučujeme zvolit platbu dobírkou případně on-line převodem. Dárky na Kasa.cz můžete vyzvednout na více než 120 KasaPOINTech i na Štědrý den. Zboží, které je na KasaPOINT skladem, vám připravíme k odběru do 60 minut," podotkla manažerka komunikace Kasa.cz Andrea Jankovcová.

U internetové drogerie Ageo.cz bude značkový kurýr v Praze doručovat ještě v neděli 23. prosince do 21.00 hodin, osobní odběr ve výdejním místě v Praze 1 bude možný do pátku do 18.00 hodin.

Češi také stále více využívají jako dárky pod stromeček služby nebo produkty sdílené ekonomiky. Vyzvednutí je v tomto případě většinou individuální. "Jako dárek je už běžné věnovat třeba šperk v rámci sdílení, a to stejným postupem jako zboží na e-shopu. Zákazník si pak sám určí, zda si šperk sám vyzvedne, případně může zvolit okamžité doručení. Dárek je takto možné objednat ještě den před Štědrým dnem. Koncept spočívá v tom, že si zákazníci mohou šperk zapůjčit na určitou dobu prostřednictvím předem zakoupeného členství," dodal obchodní ředitel společnosti Dolcze.cz Roman Sulek.