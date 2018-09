Plán reformy penzí: návrh ČSSD teď posuzuje ANO

Ministerstvo práce pod vedením ČSSD dokončilo návrh postupu příprav důchodové reformy. O jeho podobě budou jednat koaliční strany. Řekla to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Před měsícem uvedla, že plán reformních kroků a témat by chtěla připravit a zveřejnit v září.

"Jednáme na úrovni koalice. Za ministerstvo práce a sociálních věcí, za ČSSD jsme naši představu odeslali. Teď čekáme na zpětnou vazbu od koaličního partnera," uvedla Maláčová. Odeslaný návrh a jeho obsah nepřiblížila.

Ministryně dodala, že podle dohody se mělo hnutí ANO vyjádřit do týdne. Návrh ministerstvo práce odeslalo před osmi dny. "Zatím jsme reakci nedostali, ale pracuje se na tom. Jsem si tím jistá," dodala šéfka resortu práce.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení uvedla, že chce v důchodové reformě "konkrétní kroky bez zdlouhavých diskusí". Podstatou má být oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Sociální demokraté si tímto krokem ale úplně jisti nejsou. Kabinet v programu také slibuje, že vytvoří tým pro reformu, který připraví řešení se "standardem plošného zabezpečení na principu solidarity" a posílením zásluhovosti.

Sněmovna koncem srpna projednávala důchodovou novelu se změnou složení penze, která solidaritu posiluje a zásluhovost oslabuje. Zástupci opozičních stran při té příležitosti žádali ministryni a vládu o zahájení jednání a prací na důchodové reformě co nejdřív, aby se stihla připravit a našla se na ní shoda ještě do konce volebního období. Parlamentní volby by se měly konat na podzim 2021.

Maláčová už dřív uvedla, že by návrh harmonogramu reformy měl obsahovat i okruhy témat, jichž by se reformní změny měly dotknout. Patřit by mezi ně mělo například řešení rozdílu ve výši penzí žen a mužů, dřívějšího odchodu do důchodu lidí v náročnějších profesích či zdrojů příjmů do důchodového systému.

Některé opoziční strany žádají vytvoření zvláštní důchodové komise, do níž by vyslaly své experty. Podobný tým fungoval už v minulém volebním období. Navrhl například výraznější valorizování penzí, které loni Sněmovna v zákoně schválila. Připravil v roce 2015 také svou "mapu důchodové reformy". V ní shrnul otázky, na které by měli politici odpovědět. Týkaly se třeba vyčlenění invalidních a pozůstalostních penzí z důchodového systému.

Stejně jako nynější kabinet psala ve svém programu o reformě i první Babišova vláda. Zamýšlené změny vycházejí z návrhů profesora Jaroslava Vostatka ze soukromé Vysoké školy finanční a správní, který byl členem důchodové komise za minulé vlády. Navrhoval, aby se penze skládala ze solidárního rovného důchodu od státu a ze zásluhového důchodu podle odvodů. Upravit se pak mělo sociální pojistné i daně. Pravicové strany záměr kritizovaly, podle nich měl vést ke snížení penzí a výdajů na ně. Návrh se nelíbil ani ČSSD a odborům.