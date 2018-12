"Porno je i umění, snad přepíšu dějiny české erotické tvorby"

Zakladatel start-upu RedPudding Jan Dudek věří, že si lidé rádi zaplatí za kvalitu. Někdejší student ekonomie doufá i v to, že jednoho dne přepíše dějiny české erotické tvorby. Nejen o tom mluvil v rozhovoru pro časopis TÝDEN.

Proč se student ekonomie vrhne zrovna do pornobyznysu?

Nejsem výjimka. Třeba Američanka Veronica Vain nejdřív pracovala jako stážistka na Wall Streetu a nakonec se rozhodla své zkušenosti z byznysu přenést do pornoprůmyslu. Založila vlastní web, najala si špičkové designéry a teď nechává vyvíjet umělou inteligenci, která rozpozná, jaká videa se danému předplatiteli budou líbit nejvíc. Podobným směrem se chci ubírat.

Ale proč porno?

Má totiž obrovskou výhodu, dostane se ke každému na světě. Líbí se mi i to, že mám spoustu prostoru tento byznys zlepšit. Česko je sice pornovelmocí, ale na to množství balastu, který tady vzniká, se nedá dívat. Aby bylo možné v tomto byznysu v budoucnu vydělávat, musí se změnit hlavně po estetické stránce.

Jenže produkovat kvalitní filmy stojí hodně peněz. Většina společností točí nízkonákladově a plní díky tomu weby tisíci videi. Myslíte si, že obstojíte?

Je to jako s hudbou. Muzikanti, kteří budou natáčet písničky na mobil, nikdy nebudou tak úspěšní jako ti, kteří do své vášně investují čas i peníze, aby to nějak znělo a vypadalo. I porno je proto potřeba točit na špičkovou techniku a dát si záležet na postprodukci. Za kvalitu si poté lidé rádi zaplatí.

Obrovský úspěch severů jako Pornhub nebo Xvideos ale spíš nahrává tomu, že lidé za obsah platit nechtějí. Nebo se pletu?

Tyto servery fungují díky tomu, že mají strašně moc videí. Mohou je tam vkládat i amatéři. Porntuby, jak se těmto velkým serverům říká, fungují jako křižovatky a je potřeba, aby s nimi spolupracovali i tvůrci artovějších videí a vkládali tam svou tvorbu, aby se o nich dozvěděli další lidé. Takže můžu říct, že se dá v začátcích obstát i díky nim.

Máte vedle zmiňované Veronicy Vain v oboru ještě další vzor?

Jsem velkým fandou Grega Lanského. Za svou tvorbu získal několik desítek porno Oscarů, lidé zkrátka umějí ocenit, když někdo dělá kvalitní věci.

Přibližuje se mu někdo v Česku?

Zatím ne, ale rád bych byl jednou úspěšný jako on.

Všimla jsem si, že často nemluvíte o pornu, ale o erotice. Mezi tím je ale přece velký rozdíl.

To ano, ale podle mě je kvalitně natočené porno erotickým dílem. Je potřeba si uvědomit, že pro ženy bylo už v dobách minulých zcela přirozené, že ukazovaly svá přirození. Důležité ale je, jakým způsobem jsou zobrazována. To je ten rozdíl mezi obsahem porntubů a placenými kanály s kvalitními videi.

Jak to podle vás bude s pornem v budoucnu?

Bude se klást důraz na kvalitu, vysoké rozlišení a víc se zapojí umělá inteligence, která by mohla například chránit před závislostí na pornu. Člověku, který ho sleduje moc často, by se na stránkách nic nezobrazilo.

Před pěti lety jste založil vlastní start-up a snažíte se produkovat podle vás kvalitní videa. Jaké byly vaše začátky?

V roce 2013 jsem vzal všechny peníze, které jsem si vydělal díky maturitním tablům. Ta jsem tvořil na zakázku. Půjčil jsem si i od kamarádů a vrhl se do erotického byznysu. Trvalo rok, než se mi podařilo vytvořit pořádný web, na nějž lidé chtěli chodit.

jak jste na tom po první "pětiletce"?

V tomhle odvětví se nestávají zázraky. Když vyprodukuju hodně videí, vydělám si hodně peněz. Stále jsem ve fázi, kdy sháním kvalitní spolupracovníky. Zatím mi videa na internetu vydělávají pár desítek tisíc měsíčně. V budoucnu chci pořádat workshopy, propojovat lidi z oboru víc, než tomu bylo dosud. Zatím mám kolem půl miliardy zhlédnutí.