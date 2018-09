Příběh ceny gigabajtu: za deset let se snížila o 88 procent

Cena za jeden GB přenesených dat v tuzemských mobilních sítích se za posledních deset let snížila o 88 procent. Zatímco v roce 2008 platili Češi průměrně 1655 Kč za GB, loni to bylo 189 Kč. Vyplývá to z analýzy vysoké školy CEVRO Institut. Objem přenesených dat v mobilních sítích se loni zvýšil o více než 80 procent na odhadovaných 183 000 TB. Přenosy začaly výrazně růst po roce 2012, kdy byla v Česku spuštěna technologie 4G.

Právě data představují podle analýzy budoucnost komunikace, a to nejen té v současné podobě, ale především internetu věcí (Internet of Things - IoT). Propojení zařízení a čidel přes internet v domácnostech i firmách díky rozvoji Průmyslu 4.0 se neobejde bez bezchybného fungování toků dat. Toho bude možné dosáhnout jen účinnou kombinací pevného internetového připojení a mobilního internetu jako doplňku, plyne z analýzy.

Konektivita lidí a věcí přinese technologickou revoluci, která se neobejde bez vybudování spolehlivé sítě 5G. Podpora budování infrastruktury 5G musí podle CEVRO být zásadním úkolem státní správy. Podpora výstavby této infrastruktury musí mít strategický charakter, jakého se od veřejných institucí dostává i jiným odvětvím ekonomiky.

Podle Evropské komise přináší dodatečné rozšíření nových vysokorychlostních sítí o deset procent stimulaci hrubého domácího produktu (HDP) o 1,21 až 1,38 procentního bodu. Každá miliarda korun vynaložená na zavádění moderních vysokorychlostních sítí vygeneruje v průměru 359 nových pracovních pozic v návazných odvětvích, cituje analýza Evropskou komisi.

Česko patří v současnosti v rychlosti a kvalitě pokrytí 4G signálem mezi nejúspěšnější evropské i světové země. Analýza OpenSignal, která v druhé polovině roku 2017 hodnotila měření z 88 zemí, zařadila tuzemské mobilní LTE sítě na 10. příčku v dostupnosti sítě a na 18. místo v rychlosti sítě.