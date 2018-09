Prvňák vyjde rodinu na 25 tisíc korun

Příprava školáků do první třídy zahýbe rodinným rozpočtem. Vedle nezbytných pomůcek rodiče na začátku školního roku hradí také volnočasové aktivity, družinu, obědy nebo doučování. Letos se tyto náklady vyšplhají přes pětadvacet tisíc korun.

Kdo nejvíce miluje začátek školního roku? Odpověď je jednoduchá - obchodníci. Vrchol prodejů pomůcek začíná tradičně v srpnu a je zhruba o polovinu vyšší než před Vánocemi. "Sledujeme, že rodiče začínají vybavení pro školáky vyhledávat a srovnávat už v červenci," říká Alexandra Čermáková, obsahová manažerka nákupního rádce Heureka.cz.

První investice většinou přicházejí několik týdnů před prvním školním dnem. To rodiče nakupují podle seznamu, který většina škol poskytuje už před prázdninami na informační schůzce. A peníze lítají - v průměru 1500 korun za aktovku, 300 za penál, 130 za pastelky... A to jsme stále jen u pár věcí ze soupisu o skoro 40 položkách.

Podle průzkumu společnosti Profi Credit vyjde nutná výbava bez úprav pokoje a oblečení v průměru na 3078 korun. To je ve srovnání s loňskem asi o sto korun více. Do nákladů je třeba započítat také pololetní výdaje na volnočasové aktivity dětí (3031 korun), družinu (933 korun), obědy (3710 korun) a případně doučování (3345 korun). Začátek školního roku přijde rodinu v průměru na 14 097 korun, celý školní rok pak na 25 116 korun. I přesto, že jsou náklady spojené s nástupem do první třídy vysoké, po půjčce v posledních dvou letech sáhlo "pouhé" jedno procento rodičů - na rozdíl od let předchozích, kdy 35 procent Čechů uvedlo, že si v minulosti půjčku za tímto účelem vzali.

"Z našich průzkumů vyplývá, že rodiče přikládají vzdělání svých potomků velký význam. S výdaji spojenými s jejich nástupem do školy kalkulují dlouho dopředu a nechávají si na ně ve svých rodinných rozpočtech rezervu," uvádí Pavel Klema, ředitel společnosti Profi Credit. Fakt, že zadlužených rodičů s pokračujícím ekonomických růstem ubývá, potvrzuje i David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční krizi. "Na naší lince hovoříme s desítkami klientů ve všech regionech o dluzích, které vznikly v souvislosti s přípravou dětí na školu. Obecně však lze říci, že jde o lidi, kteří mají zároveň více jiných úvěrů, například z kreditních karet, internetových mikroúvěrů a malých, takzvaných podnikatelských půjček - tedy bez ochrany zákona o spotřebitelském úvěru."

Zlatý důl pro obchodníky

Prodej školních potřeb většina obchodních řetězců spustila v první polovině srpna. "Stejně jako v předchozích letech rodiče pořizují nejprve dražší položky, jako jsou školní aktovky nebo penály. S blížícím se začátkem školního roku je patrný rostoucí zájem o více frekvenční zboží - sešity, obaly, psací a rýsovací potřeby," uvádí Pavla Hobíková, mluvčí řetězce Globus. Nejsilnějším dnem je podle jejích slov první školní den, kdy prodeje stoupnou až o osmdesát procent.

Nejvíce se řeší nákup aktovky. Lidé chtějí kvalitní značky, všímají si například vyztužených a anatomicky tvarovaných zad, bezpečnostních prvků, celkové hmotnosti a samozřejmě i potisků. "Často vyhledávaným prvkem je také kapsa na notebook či tablet," dodává Čermáková z Heureka.cz. Stejně jako v minulém roce dominují motivy animovaných filmů a seriálů pro děti. Malí zákazníci mají podle prodejců stále zájem o Mimoně, Ledové království či Auta. Hitem posledního roku se staly výrobky s jednorožci a plameňáky.

Častou položkou v nákupních košících jsou také speciální svačinové boxy, které rodiče plní dobrotami. "Se začátkem školního roku zaznamenáváme zvýšený zájem o sladké pečivo a koláče, dále pak o müsli tyčinky a také balené bagety," uvádí Zuzana Holá, mluvčí řetězce Lidl.

Novinkami v obchodech jsou pomůcky pro děti se speciálními potřebami. Například v Globusu najdete rozsáhlý výběr logopedických knih či pracovních listů na rozvoj grafomotoriky. "Špatná výslovnost a nesprávné držení těla i psacích potřeb patří mezi nejčastější problémy prvňáčků. Rodiče tak mohou s malým školákem trénovat již během prázdnin a ulehčí mu tím první školní dny," dodává mluvčí řetězce.

Mobil jako povinná výbava?

Každý druhý prvňák přijde v září do školy vybaven mobilním telefonem. Hlavní důvod, proč ho rodiče svým dětem pořizují, je možnost zůstat s nimi v kontaktu. "Mobil jsme naší dceři, která šla před lety do první třídy, neměli vůbec v plánu kupovat. Jenže se nám stala příhoda, která nás přesvědčila, že dát dítěti možnost být s námi v případě nouze ve spojení je daleko cennější než jakékoli pseudodůvody k jejich zakazování," vypráví pan Petr z Teplic, který své dceři tehdy pořídil mobil za pár tisíc, ze kterého se dá jen napsat zpráva nebo zavolat. Podle jeho slov je bránění dětem v přístupu k moderním komunikačním technologiím zhruba na stejné úrovni jako nutit naše prababičky chodit vykonávat potřebu na hnůj namísto splachovacího záchodu. "Pokud má někdo obavy z toho, že jeho dítě bude s mobilem někoho otravovat, může mu stanovit pravidla. Nehledě na to, že ve škole bývá používání mobilů během vyučování - někde i během přestávek - zakázáno. Jako rodiče to respektujeme," dodává Petr.

Podle průzkumu společnosti Moneta Money Bank dvě třetiny rodičů za mobilní telefon pro děti utratí do pěti tisíc korun. Sedmnáct procent ho zdědí po někom z rodiny. Do bazaru pak zamíří jen šest procent rodičů.

Že se více myslí na bezpečnost dětí, potvrzuje i Patricie Šedivá, tisková mluvčí prodejního portálu Alza.cz. "Za poslední dva roky jsme zaznamenali nárůst prodeje chytrých hodinek, které díky zabudovanému GPS lokátoru umožňují monitorovat pohyb malých školáků a obsahují i jednoduché funkce pro volání v případě nouze."

Populární kroužky

Z průzkumu Profi Credit vyplývá, že alespoň jednu volnočasovou aktivitu navštěvují děti sedmapadesáti procent oslovených rodičů. Mezi nejpopulárnější patří v Česku sportovní a umělecké kroužky. "Největší zájem je tradičně o florbal a sportovní hry. Novým oborem je sportmaniak, kde se děti během jednoho školního roku seznámí s patnácti druhy sportů. Po pohybových aktivitách vedou vědecké pokusy, legorobotika nebo elektrokroužek," řekla časopisu TÝDEN Marie Vraná Růžička, generální ředitelka a zakladatelka střediska volného času Kroužky.cz. To aktuálně nabízí přibližně padesát zájmových oborů, jež ročně navštíví přes deset tisíc dětí v Praze a ve středních Čechách a asi šest tisíc dětí ve zbylých regionech. Podle ředitelky střediska počet přihlášených každý školní rok vzroste v průměru o osm procent.

Kroužky nabízejí domy dětí a mládeže, stále populárnější je však jejich realizace přímo ve školách. "Maminky už odmítají dělat taxikářky. Mohou si v klidu dokončit svou práci nebo se věnují mladšímu potomkovi a do školy si jdou vyzvednout spokojené dítě, které už má po kroužcích. Mimo školu docházejí spíše starší děti ze druhého stupně," konstatuje Marie Vraná Růžička, jež každoročně obesílá školy s aktuální nabídkou pro následující školní rok.

Nechte děti si vybrat

Nad mimoškolními aktivitami často visí otazník. Dospělí si mnohdy nejsou jisti, zda budou pro děti v mladším školním věku přínosem, nebo je naopak zbytečně zatíží. Podle odborníků mohou hrát kroužky důležitou roli při formování osobnosti dítěte a při předcházení šikaně. Nesmí se to však s nimi přehnat. Rozsah organizovaných aktivit by podle odborníků neměl zabrat veškerý volný čas školáka. Česká rada dětí a mládeže rodičům na portálu Kamchodit.cz doporučuje, aby naslouchali zájmům potomka a klidně ho nechali zejména v raném věku střídat aktivity, pokud si chce vyzkoušet něco jiného.

Přestavba za desítky tisíc

Pokud se první školní den vezme opravdu z gruntu, je kvůli němu třeba "překopat" i bydlení. A to rodinná peněženka bude lehčí o další desetitisíce. Základem je kvalitní stůl s pracovní plochou minimálně 120 × 60 centimetrů. Velmi praktické jsou rostoucí stoly, jejichž výšku můžete postupem času dítěti přizpůsobit, stejně jako židli, u které lze nastavit také hloubku sedu. Neméně důležitou součástí je kvalitní lampička s minimální silou 60 W, která by měla být umístěna tak, aby si malý školák nestínil, tedy v levém rohu pro praváky, v pravém rohu pro leváky. Nezbytné jsou rovněž úložné prostory či nástěnky a tabule. "Za vybavení pokojíčku pro našeho budoucího prvňáčka jsme utratili zhruba třicet tisíc korun," říká paní Ivana z Mladoboleslavska.

Výši výdajů potvrzuje i loňský průzkum společnosti Wüstenrot, poskytující půjčky a hypotéky na bydlení. Podle firmy vyjde úsporná varianta pokoje pro prvňáčka na šest tisíc. "Ideální" je ale desetkrát dražší. Za investovaných 60 tisíc získáte pracovní stůl (15 tisíc), kvalitní židli (pět tisíc) či úložné prostory (30 tisíc). Připočítají-li se stavební úpravy, výdaje mohou vyšplhat na statisíce. To jsou částky, na které se během roku jen tak nenašetří. Wüstenrot radí připravovat se na rekonstrukci hned od narození dítěte, třeba založením stavebního spoření.