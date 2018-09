Rusnok: ČNB by letos mohla ještě dvakrát zvýšit úroky

Česká národní banka (ČNB) by do konce letošního roku mohla ještě dvakrát zvýšit své úrokové sazby. V rozhovoru to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Bankovní rada ČNB začátkem srpna zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Podle Rusnoka by se další zvýšení úroků mohlo uskutečnit již tento měsíc.

Nejbližší zasedání bankovní rady ČNB bude 26. září. Podle investorů existuje více než 70procentní pravděpodobnost, že rada na tomto zasedání úroky zvýší. Tento názor potvrzují i nejnovější údaje o hospodářském růstu, inflaci a vývoji mezd.

Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR v srpnu zrychlil na 2,5 procenta z červencových 2,3 procenta. Inflace se tak nacházela výrazně nad dvouprocentním cílem ČNB, což bance poskytuje větší prostor ke zvyšování úrokových sazeb.

ČNB navíc v srpnu zveřejnila nové prognózy, ve kterých předpovídá slabší kurz koruny než v předchozích odhadech. To podle agentury Reuters signalizovalo výraznější zvyšování úrokových sazeb v letošním roce s cílem kompenzovat slabší korunu.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Podle Rusnoka se nominální úrokové sazby centrální banky postupně vrací k normálu, jde o úroveň "kolem 2,5 procenta, možná až ke k třem procentům", aby se reálné úrokové sazby pohybovaly kolem jednoho až 1,5 procenta procenta. "To je směr, kterým jdeme," řekl Rusnok v Olomouci na setkání se zástupci firem.

Ekonomika roste

Česká ekonomika podle Rusnoka pro růst úrokových sazeb nyní poskytuje velice dobrou příležitost tím jak roste a jak je už do jisté míry nad svým potenciálem, což je patrné hlavně na trhu práce. Ostatní parametry tuzemské ekonomiky jsou podle guvernéra stabilní a nejsou patrné nějaké větší nerovnováhy.

"Česká ekonomika je evidentně pravděpodobně blízko vrcholu ekonomického cyklu. Rosteme velmi dynamicky, byť letos dochází v porovnání s loňskem k určitému zpomalení, ale je to spíše ochlazení z velmi silného přehřívání. Je to stále ekonomika, která se nachází ve fázi evidentně růstové a není důvod ji nadále nějakým způsobem dopovat expanzivní měnovou politikou," podotkl Rusnok.

ČNB podle Rusnoka bude expanzivní měnovou politiku postupně tlumit a přejde do neutrálního módu. Měnová politika ČNB tak nebude ani restriktivní, protože by brzdila ekonomický růst, dodal.