Safině klesly tržby na 1,4 miliardy korun

Společnosti Safina, která je lídrem ve zpracování drahých kovů, loni klesly tržby na 1,4 miliardy korun z předloňských 3,4 miliardy. Zisk před zahrnutím daní, odpisů a úroků (EBITDA) se meziročně snížil z 89 na 40 milionů korun. Data zveřejnila firma a uvedla, že čelí problémům s dostupností bankovních služeb kvůli ruskému vlastníkovi, holdingu Renova Group. Přesto pokračuje v investicích a pracuje na nových zakázkách.

Safina loni podle předběžných výsledků utržila 1,435 miliardy korun, z toho tržby za materiál tvořily více než 1,2 miliardy a tržby za zhotovení produktů, které vyjadřují faktickou přidanou hodnotu pro společnost, přesáhly 200 milionů korun. I přes stabilní tržby za zhotovení, provozní ziskovost a dosažený ukazatel EBITDA bude celkový účetní hospodářský výsledek za rok 2018 záporný. Hlavní důvody jsou vnitroskupinové úvěry pro rozvoj Safiny a.s. a opravná položka k zadržovanému DPH ze strany Specializovaného finančního úřadu.

Problémem, s nímž se podnik musí aktuálně vyrovnat, je vedlejší vliv sankcí v USA proti konečnému ruskému majiteli. Přestože sankce zavazují pouze subjekty v USA, ovlivňují chování evropských bank, které preventivně odmítají společnostem vlastníků na sankčním seznamu poskytovat běžné platební služby. Vedení firmy tvrdí, že i když se jedná o nepříjemnou situaci, nemá na podnikání Safiny zásadní dopad. Společnost v současnosti generuje pozitivní cash-flow a je plně soběstačná.

"Do budoucna kvůli dalšímu rozvoji společnosti, a to i na trhu v USA, je potřebné systémové řešení otázky sankcí, které je v kompetenci mateřského holdingu. Ten již podobné situace v důsledku sankcí úspěšně vyřešil u dalších svých firem v západní Evropě," uvedl generální ředitel Vadim Kartavtsev. Sankce omezují rozvoj firmy právě ve Spojených státech, které nabízejí ve zpracování drahých kovů z odpadů velké příležitosti. "Na druhou stranu nejsou důvodem, abychom nemohli zdravě podnikat se ziskem. Do budoucnosti hledíme s důvěrou," dodal Kartavtsev.

Od roku 2015 Safina investovala do nových technologií přes 80 milionů korun. Vybudovala například novou třídicí linku pro atomizované prášky nebo kalibrační linku pro platinové termočlánky. Podnik, sídlící ve Vestci u Prahy, se specializuje na zpracování vzácných kovů, například palladia, platiny, stříbra a zlata. Součástí ruského holdingu Renova Group je od listopadu 2014.