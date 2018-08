Sázkaři z internetu jsou úspěšnější, má to hned několik důvodů

Marže sázkových kanceláří z přijatých kurzových sázek byly loni na internetu oproti kamenným pobočkám poloviční. Zatímco na pobočkách činily v průměru 21,1 procenta, na internetu to bylo 10,5 procenta. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Podíl kurzových sázek, které byly uzavřeny na internetu, loni meziročně vzrostl o 3,3 procentního bodu na 91 procent.

"Na pobočky docházejí sázet spíš tradiční sázkaři věkově starších ročníků. Nejsou tak pohlceni internetem a sázejí především klasické AKU sázky, tedy více zápasů na jediném tiketu, kde je úspěšnost obecně nižší. Určitou roli hraje i to, že nemají takový přístup k informacím. Výhernost sázkových kanceláří na internetu snižují i live sázky v průběhu zápasu, kde jsou sázkaři ještě úspěšnější," sdělil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Vyšší marže u kamenných poboček je podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové způsobená i desetiprocentním manipulačním poplatkem, který zde klient ke své sázce připlácí. Výjimkou jsou sázky v celkovém minimálním kurzu 1,9:1 za 500 korun a více. "Další, byť malý, vliv má rozdílnost obou sázkařských skupin. Lidé hrající na internetu jsou v tomto prostředí jako doma. Využívají internet k získávání informací o týmech, hráčích, trenérech, podmínkách pro utkání, pracují se statistikami," uvedla Světlíková.

Mluvčí Fortuny Petr Šrain doplnil, že zákazníci na pobočkách mnohem častěji sázejí při menších částkách vyšší počet sázkových příležitostí. Je u nich sice možnost vyšší výhry, ale její pravděpodobnost se s počtem zápasů snižuje. "Sázkaři online naopak volí nižší počet příležitostí s menší, ale pravděpodobnější výhrou. Vedle toho sázkaři na internetu své tikety často podávají na poslední chvíli, kdy mají například informace k sestavám, což také zvyšuje jejich úspěšnost. Obecně každopádně marže v rámci obou kanálů dlouhodobě klesají a na pobočkách je tento pokles ještě intenzivnější," podotkl Šrain.

Marže sázkových kanceláří v kamenných pobočkách ještě v roce 2014 dosáhla v průměru 28,3 procenta. Na internetu se výrazněji snížila v roce 2013, kdy zde sázkové společnosti přestaly vybírat pětiprocentní manipulační poplatek. Od té doby klesají mírně, loni se dokonce o 0,2 procentního bodu zvýšily.

Sázkaři na pobočkách jsou "jiní"

Podle ředitele Asociace provozovatelů kursového sázení (Apkurs) Marka Hermana je typický pobočkový klient muž starší než 40 let. Pobočku navštěvuje buď proto, že prostě nemá internet, nebo ji má na své denní trase. Důležitá je pro něj také konverzace s lidmi, které zná. Někteří jsou konzervativní a sázení na internetu odmítají ze zásady. "Nebo mají malé tajemství před ženou a chtějí, aby to tak zůstalo," dodal Herman.

Podíl kurzových sázek, které byly uzavřeny na internetu, loni meziročně vzrostl o 3,3 procentního bodu na 91 procent. Klienti v kurzových sázkách prosázeli 64,6 miliardy korun, z toho přes internet 58,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Internetové sázení je v ČR povoleno od roku 2009, kdy jeho podíl na trhu kurzových sázek činil téměř dvě pětiny.

Celkově loni prosázeli Češi rekordních 224,1 miliardy korun, meziročně o 14,1 procenta více. Nejvíce peněz, 114,6 miliardy korun, vložili do technických her, tedy hlavně automatů v hernách nebo na internetu. Kurzové sázení bylo na druhém místě. Jeho objem vzrostl meziročně o 12,5 procenta. V porovnání s rokem 2009 je to zhruba 4,5krát více.

Marže sázkových kanceláří z přijatých sázek:

Rok Kamenné pobočky (v pct) Internet (v pct) 2012 26,48 13,49 2013 23,88 11,10 2014 28,33 11,31 2015 25,44 10,96 2016 21,39 10,32 2017 21,08 10,52

Zdroj: ministerstvo financí