Soud zprostil viny obžalované v kauze Agrotec

Bývalého zástupce generálního ředitele České pošty Richarda Soldána dnes pražský městský soud potrestal podmíněným trestem v případu, který se týká manipulování tendrů České pošty. Podmínky dostali i jednatelé společností SP a Radekov, které měly podle obžaloby tendry vyhrát. Firmy samotné dostaly peněžité tresty. Soud naopak zprostil viny společnost Agrotec patřící do svěřeneckých fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) i jejího jednatele. Rozsudek není pravomocný.

Soldán, jednatel SP Josef Šindelář a jednatel Radekova Antonín Hadač vinu odmítají, proti rozsudku se odvolali nebo si ponechali pro odvolání lhůtu. S odsouzením nesouhlasí ani firmy. Proti zprošťujícímu rozsudku u Agrotecu a jeho jednatele Pavla Richtera se zase odvolal státní zástupce Zdeněk Matula. Soldánovi dnes soud uložil dvouletou podmínku se čtyřletým odkladem, Šindelář má zkušební dobu o rok kratší. Hadače soud potrestal podmíněným trestem 1,5 roku se zkušební dobou na dva roky.

V kauze bylo původně obžalováno deset lidí, s některými žalobce v minulosti uzavřel dohodu o vině a trestu. Jiní byli potrestáni symbolickými a peněžitými tresty, u dalších bylo od potrestání upuštěno.

Matula dnes pro zbývající čtyři obžalované navrhoval nepatrně vyšší podmínky, než byly soudem uloženy, navíc pro ně chtěl peněžité tresty. Firmám, které čelí stíhání, navrhoval také peněžité tresty, zatímco SP by měla podle žalobce zaplatit 122.000, které dle něj z trestné činnosti získala, pro Radekov chtěl trest 300.000 korun. Firmám soud uložil tresty o něco mírnější. Pro Agrofert chtěl Matula symbolický trest 100.000 korun, poukázal mimo jiné na to, že firma vyvinula snahu, aby se napříště podobným skutkům vyhnula. Implementovala také různá preventivní opatření.

Obhájci naopak žádali zproštění svých klientů. Zástupce Agrotecu Josef Bartončík upozorňoval například na to, že firma udělala vše, co mohla, aby její lidé nepáchali trestnou činnost. Tím se podle Bartončíka tzv. "vyvinila". S tím souhlasil i předseda trestního senátu Petr Novák. "Akceptovali jsme ten právní rozbor situace, který přednesli obhájci a ztotožnili jsme se s jejich názory. A v tomto smyslu je koncipováno odůvodnění našeho rozhodnutí," řekl při stručném odůvodnění rozhodnutí soudce. "Potvrdilo se to, co jsme od počátku tvrdili, že se nikdo žádného trestného činu nedopustil. Ani naše společnost, ani náš zaměstnanec. Ukázala se nezávislost výkonu soudní moci. Soud nepodlehl extrémnímu mediálnímu tlaku, kterému byla kauza i její aktéři po celou dobu trestního řízení vystaveni," sdělil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. V oblasti prevence podle něj šlo o systematický soubor opatření - vnitřní předpisy, metodiku, školení, etický kodex i etickou telefonní linku. "Mimo jiné, pokud je nám známo, jako jediná firma v ČR jsme od roku 2013 držitelem protikorupčního certifikátu od společnosti Det Norske Veritas," dodal.

První část obžaloby se týká pěti zakázek na úpravy interiérů pošt nebo modernizace přepážek na pobočkách v různých místech Česka, které byly vypsány mezi roky 2012 a 2014. Někdejší zástupce generálního ředitele pošty Soldán, ředitel odboru investic Jiří Bílek, ředitel nákupu a zásobování Jiří Kouba a referentka odboru přípravy veřejných zakázek Renata Jakubcová podle spisu umožnili, aby tendr získaly předem domluvené firmy. Obžalobě v této části čelil i manažer stavební firmy Ervín Kolárovský.

Koubovi soud už v březnu uložil 163 dní ve vězení, Kolárovskému 203 dní vězení. Oba také museli zaplatit 150 000 korun. Mimo hlavní jednání byla zproštěna obžaloby Jakubcová, u které se ukázalo, že pouze plnila požadavky nadřízených. U Martina Sirotka, který měl status spolupracujícího obviněného a přiznal se, soud upustil od potrestání. Bílkova dohoda o trestu spočívala v tom, že zaplatil 10 000 korun. Peníze měly jít na pomoc obětem trestných činů.

Druhá část obžaloby, ve které byly aktéři nepravomocně zproštěni, se týká manažera Agrotecu Richtera a někdejšího ředitele poštovní sekce řízení dopravy České pošty Patrika Zeithamla, který podle spisu zařídil, aby Agrotec dodával poště pneumatiky. U Zeithamla bylo v září podmínečně zastaveno trestní stíhání.