Spojujeme malé podnikatele s velkými byznysovými hráči

První prostory sdílených kanceláří, tedy coworkingové centrum, byly otevřeny v San Francisku v roce 2005. V České republice se tak stalo až v roce 2009 v Praze. Nyní je coworkingových pracovišť v Česku přes čtyřicet. Koncem roku 2018 se otevřelo největší a nejluxusnější, a to v pražských Holešovicích. "Business link v budově Visionary má plochu takřka pět kilometrů čtverečních," říká v rozhovoru Petra Hubačová, ředitelka Business linku.

Co je to coworking?

Zjednodušeně řečeno jde o vytváření sdílených prostorů k pronájmu a podporu firem v každé fázi jejich vývoje. Skutečně dobré coworkingové centrum si pro své kanceláře vybírá kvalitní a zajímavé lokality, jež se nachází v rozvíjejících se čtvrtích a na důležitých dopravních uzlech, které jsou dobře dostupné nejen autem, ale i veřejnou dopravou. Business link proto sídlí v Holešovicích, kam jezdí autobusy, tramvaje, metro a dokonce i vlak.

Coworking ve svých budovách zřizuje stále více developerů. Proč?

Hlavním důvodem je flexibilita. Developeři nedokáží pronajímat malé prostory, ze dne na den, na kratší dobu - například na týden, měsíc. K tomu je přitom coworking ideální. Přijdete a můžete si pronajmout prostor pro svou práci na libovolně dlouhou dobu, bez zbytečné byrokracie a komplikovaných nájemních smluv.

O Business Linku Business Link v současnosti čítá 16 poboček v 11 největších polských městech na celkové ploše téměř 35 000 metrů čtverečních. Nejnovějším projektem je Business Link Visionary v pražských Holešovicích, které je prvním co-workingovým centrem mimo Polsko. V následujících letech plánuje Business Link výstavbu dalších poboček ve městech jako je Budapešť nebo Bukurešť.

Sdílené pracoviště není v České republice novinka. V čem je tedy speciální právě Business Link?

To, co vás může zaujmout hned na první pohled, je design. Nejedná se totiž o typické coworkingové kanceláře se strohým minimalismem. Jeden kolega mi nedávno říkal, že tak jak to vypadá u nás, to vypadá v Dubaji v luxusních hotelech. Snažili jsme se vytvořit prostředí jiné, na pohled prestižní.

A pokud jde o nabízené služby?

Naším cílem není jen nabídnout místo k práci, ale také inspirovat, vzdělávat, motivovat ke spolupráci. Chceme, aby naši klienti mohli vytvářet komunitu. Základní služby tedy stále rozšiřujeme, zejména na základě zpětné vazby od klientů. Chceme nabízet plný servis - nabízíme proto asistentské služby a v budově například naleznete i prádelnu, kavárnu, restauraci, lékárnu či polikliniku.

Kolik členství v Business linku stojí?

To samozřejmě záleží na tom, co konkrétně pro svou práci potřebujete. Nabízíme totiž nejen sdílený prostor, ale také kanceláře různých velikostí. Cena za jeden měsíc užívání začíná na částce 6 500 korun bez DPH.

Velkým tématem coworkingu obecně je spolupráce. Mám to chápat tak, že spolu seznamujete malé podnikatele?

Ano, ale nejen ty. Chceme fungovat i ve spolupráci s korporacemi. Díky tomu začínající malí podnikatelé mají možnost potkat lidi na vysokých pozicích velkého byznysu. Dobrou zkušenost jsem měla v minulosti například ze spolupráci s Českou spořitelnou. Ta k nám na tři měsíce posadila jeden svůj projektový tým, který pracoval na novém produktu. Zpětná vazba byla vynikající: spořitelna získala nové pohledy ze strany nezávislých profesionálů, ti zase dobré kontakty do budoucna.

V souvislosti se současným stavem na trhu práce, kdy firmy bojují o každého zaměstnance, je podle vašeho názoru coworking na vzestupu?

Domnívám se, že ano. Firmy si stále častěji uvědomují, že je dobré sedět i v diverzitním prostředí, odlišném od toho v sídle společnosti. V případě týmů, jež mají na starosti inovace, je to dokonce doporučované. Je dobré si všímat i chování lidí. Ti už často nevyžadují vlastnictví a známost místa, kde pracují, typicky pracovní stůj a židle, vlastní kancelář, vlastní zásuvky, ale spíše je oslovíte pracovištěm originálním, bez zbytečných podmínek a závazků. A k tomu je coworkingové centrum jako stvořené.

Jsou lidé, kterým sdílené pracoviště nevyhovuje?

To je zajímavá otázka. Hodí se prakticky pro všechny, jen s několika málo výjimkami. Pokud si vzpomínám, prostory jsme nemohli poskytnout například terapeutce. Důvodu jsou poměrně logické: máme tu hodně skleněných průhledných prvků, nemohli bychom klientům zaručit vyšší míru soukromí.

A co introverti?

Já třeba jsem typický introvert a vůbec v Business Linku nemám nějaké negativní pocity. Když se podíváte pozorně, naleznete u nás spoustu zákoutí, kam můžete zalézt a mít klid od dalších lidí. Možná jste ale narazil na častý mýtus, který o coworkingových centrem panuje - že jde o velké otevřené haly. Nikoli. Nejsme open-space. Své místo k práci si tudíž bez problémů najde i úplný introvert (úsměv).