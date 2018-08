Společnost Future Mining těžící kryptoměny zažívá rychlý růst

Brněnská firma Future Mining, která těží kryptoměny a nabízí investorům podíl na případném výnosu, zažívá podle spolumajitele Ondřeje Bartoše rychlý růst. Investoři mají dvě možnosti - buď si zakoupí těžařský hardware a stanou se partnery, jimž se firma stará o jeho provoz a dělí si eventuální výnosy, nebo si mohou koupit dluhopisy firmy. Bartoš v rozhovoru uvedl, že zájem investorů o kryptoměny je velký, přestože velká je i volatilita kryptoměn a s tím spojené riziko.

Někteří významní investoři však před kryptoměnami, z nichž nejznámější je bitcoin, varují. "Co se týče kryptoměn, obecně mohu téměř s jistotou prohlásit, že dospějí ke špatnému konci. Kdy nebo jak se to stane, nevím," uvedl letos v lednu Warren Buffet, který je podle časopisu Forbes třetím nejbohatším člověkem světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku "věštec z Omahy". Rizikem může být i přístup států, které mohou držení kryptoměn v nejzazším případě považovat za trestný čin, případně připravují restriktivní regulace. V Česku je nyní zhruba tisícovka internetových obchodů, kteří přijímají bitcoiny, za poslední čtyři roky se jejich počet zhruba zdesetinásobil.

Těžaři kryptoměn podle Bartoše z Future Mining mohou investovat na dvou frontách. Těžbou se totiž rozumí potvrzování uskutečněných transakcí, za což dostávají určitý počet mincí, a zároveň inkasují poplatky od lidí, kteří transakce provádějí. Kromě bitcoinu existují desítky až stovky dalších měn fungujících na stejném principu.

"Těžaři se obvykle sdružují do velkých skupin. Potvrzení transakce spočívá v tom, že za určitý časový úsek, například deset minut, se uskuteční několik transakcí a ty se jako data vepíšou do 'čtverečku' nazývaného Blockchain. Když se 'čtvereček' uzavře, informace jsou v něm navždy zanesené a dnešními technologiemi je téměř nemožné je přepsat," uvedl Bartoš. Kryptoměna jsou data složená z jedniček a nul, jimž je připsána konkrétní hodnota.

Například hodnota bitcoinu se ve srovnání s počátky této měny mnohonásobně zvýšila, je ale také velmi nestálá. Na přelomu roku zažila raketový růst, následně však přišel raketový propad. Bartoš míní, že užití kryptoměn bude stále větší. "Bankovní systém v Evropě je pohodlný, ale jejich perspektiva je ve třetím světě. Když chtějí lidé posílat domů vydělané peníze, banka Western Union si účtuje vysoké poplatky a převod trvá dlouho. Bitcoin lze převést okamžitě s minimálním poplatkem pomocí aplikací. Pak už stačí, aby si dotyčný ve virtuální směnárně směnil bitcoin za příslušnou měnu a tu si vybral v bankomatu," řekl Bartoš.

Regulace ze strany států by prý uvítal. Některé je zatím vůbec neregulují, jiné se o to snaží. Ve světě lze najít jak liberální přístup, tak silně restriktivní. "Když jsou však jasná pravidla, každý ví, jak se hraje, a ke kryptoměnám můžou pojmout důvěru i velcí investoři," soudí Bartoš. Firma vzhledem k proměnlivosti prostředí plánuje jen na jednotky let dopředu. "Odhadujeme, že těžba může být profitabilní ještě minimálně pět let," řekl Bartoš. Technologickým limitem může být cena elektřiny.

S partnery provozuje Future Mining několik hal, v nichž jsou výkonné počítače s grafickými kartami, které jsou vhodné pro těžbu. Jednu halu má firma navíc v sídle v Brně-Slatině. Výnosy z těžby si s partnery rozdělují. Ti, kteří nechtějí vlastnit hardware, mohou do trhu s kryptoměnami investovat prostřednictvím firmou vydávaných dluhopisů, aktuálně vydané jsou na 3,5 roku.

Podle Bartoše je kryptoměna nevhodný prostředek pro financování trestné činnosti. "K tomu se dodnes nejčastěji používá hotovost. Stačí jeden kontakt virtuální peněženky s reálným světem a pak není těžké dohledat veškeré transakce konkrétní osoby," řekl Bartoš. S kolegou vede i firmu s názvem Cryptoúčetnictví, s jejíž pomocí zajišťuje účetnictví v kryptoměnách a učí klienty pracovat s nimi dle platných zákonů. Nicméně exitují hackeři-vyděrači, kteří požadují výkupné právě v kryptoměnách. Jeden z hackerů také vyvíjel bitcoinovou peněženku, která umožňuje platby skrýt, státy se tak při řešení regulace zabývají právě použitím kryptoměn.