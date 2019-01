Stát bude moci dávat za pozemky pro půdní rezervu tržní cenu

Stát bude mít možnost nabízet tržní cenu za pozemky, které bude chtít vlastnit kvůli udržení státní půdní rezervy. Navrhuje to ministerstvo zemědělství v novele zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), kterou v pondělí posoudí kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). Dosud není SPÚ schopen konkurovat trhu, dodává důvodová zpráva novely. Stát také získá přednostní právo na pozemky, které se převádějí z rezervy pro hospodaření SPÚ do rozvojových programů, jež schválila vláda.

Celková výměra státní rezervy pro výkon SPÚ nesmí klesnout podle zákona pod 50 tisíc hektarů. Nyní chce ministerstvo dodat, že směny a koupě pozemků se uskutečňují nejvýše za cenu obvyklou podle zákona o oceňování majetku. "Podle současně platných právních předpisů, pokud chce stát zaplatit vyšší cenu než stanovenou oceňovacím předpisem, je třeba získat souhlas ministerstva financí, který je podmíněn vždy veřejným zájmem. Pro vyřešení situace je nutné jednoznačně stanovit cenové podmínky přímo ve speciálním právním předpisu, tzn. v zákoně o SPÚ," vysvětluje ministerstvo zemědělství.

Nově také bude podle novely umožněné opakovaně zařadit pozemky do veřejných nabídek opakovaně. Měl by se také zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy, pozemky by už neměly procházet účetnictvím ústředního správního úřadu.

Stát bude mít v případě schválení novely zákona přednostní právo na pozemky, které se převádějí z rezervy pro hospodaření SPÚ do rozvojových programů schválených vládou. "Je žádoucí, aby stát měl absolutní přednost před ostatními žadateli o pozemky, a to zejména z důvodu hospodárného nakládání s finančními prostředky, ale i se zřetelem na následné zpětné problematické výkupy pozemků od třetích osob," dodává důvodová zpráva. Podle ní dochází k situacím, kdy výkupy pozemků způsobují situace, které vedou k prodlužování řízení nebo k oddalování stavby.