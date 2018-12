Stát startuje prodej nových dluhopisů pro občany

Ministerstvo financí zahájí prodej státních dluhopisů určených pouze pro fyzické osoby. Emise s názvem Dluhopis Republiky bude vydána se splatností šest let. Výnos dluhopisu nebude pravidelně vyplácen, ale bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Průměrný roční výnos emise bude 2,07 procenta před zdaněním.

V rámci jednotlivých upisovacích období, která na sebe navazují, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 Kč a maximální hodnotě jeden milion korun. Objem emisí není předem stanoven, pouze období, kdy si je možné dluhopisy objednat.

Dluhopisy budou prodávány nepřetržitě každý den přes internetovou aplikaci pssd.sporicidluhopisycr.cz. Pro zájemce, kteří nevyužili možnost nákupu dřívějších emisí dluhopisů pro občany a zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, bude podle MF v této fázi k dispozici 25 vybraných poboček Československé obchodní banky. Lidé také budou moci požádat o vystavení darovacího certifikátu, či pamětního listu.

První úpis, tedy možnost objednávat emise dluhopisů, je od dneška do 18. ledna 2019, emise dluhopisů bude následně vydána 1. února 2019. Následovat budou další úpisy, a to od 21. ledna do 15. března 2019 a od 18. března do 14. června s následným vydáním dluhopisů 1. dubna 2019, resp. 1. července 2019. Celé toto období bude podle ministerstva tzv. testovací fází. O pokračování úřad rozhodne po vyhodnocení úspěšnosti projektu. V dalších emisích bude MF stanovoval výnos s ohledem na situaci na finančních trzích.

Standardním dluhopisům se ty nabízené občanům podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy podobají v tom, že investor nebude nucen je držet celých šest let, nýbrž se jich bude moci zbavit jednou za rok. "Dluhopisy ale bude možné prodat jedině zpátky ministerstvu, přičemž ministerstvo investorovi vyplatí předem jasně dohodnutou část uvedeného výnosu, tedy jakýsi mezivýnos. Ten bude v prvních letech velmi nízký, pak rychle poroste a nejvyšší bude až v posledním, šestém roce držby," upozornil.

Nový dluhopis bude mít rostoucí roční výnosy a prémiový výnos za poslední rok. První emise tak bude mít první rok výnos 0,5 procenta. Každý další rok stoupne o půl procentního bodu, pátý rok pak bude výnos tři procenta a poslední rok 4,5 procenta před zdaněním. Výnosy ovšem budou reinvestovány do stejného typu dluhopisu. Reinvestované výnosy dluhopisů tak budou dále zhodnocovány a vyplaceny budou k datu splatnosti dluhopisů.

S vydáváním státních spořicích dluhopisů pro občany začal ministr financí Miroslav Kalousek v roce 2011. Zatím poslední emisi vydalo ministerstvo financí v červnu 2014. I nové dluhopisy budou vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila k daňové optimalizaci. Dluhopis Republiky podléhá standardní 15procentní srážkové dani.