Tesco rozdělí na komunitní projekty pět milionů korun

Zákazníci obchodů Tesco mají opět šanci rozhodnout o vítězných projektech, které by si přáli realizovat v jejich okolí. Hlasování o nejlepší dobročinné projekty neziskových a příspěvkových organizací v programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" začíná 21. ledna a potrvá až do 17. února ve všech prodejnách Tesco. Do 5. kola programu se přihlásilo celkem 536 projektů, z nichž odborná komise vybrala 270 finálových. Nyní se v každém z 90 regionů po celé ČR budou o přízeň zákazníků ucházet vždy tři projekty. Každý vítězný projekt získá prostřednictvím Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 30 tisíc korun, projekt na druhém místě 16 tisíc korun a projekt na třetím místě deset tisíc korun. Celkem Tesco rozdělí více než pět milionů korun.

Společně za lepší prostředí!

Cílem programu společnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme" je pomoci realizovat místním neziskovým a příspěvkovým organizacím jejich komunitní projekty, které mají pozitivní vliv na život v lokalitě, ve které působí. Podpora komunit patří dlouhodobě mezi hlavní pilíře společnosti Tesco. Program byl poprvé spuštěn v roce 2016. Za celou existenci programu Tesco podpořilo již 540 dobročinných projektů a rozdělilo mezi ně 13 140 000 korun. "Stejně jako v předchozích ročnících je rozhodnutí plně v rukou zákazníků Tesco. Navíc každý projekt vyhrává. I v pátém kole programu poskytneme finanční podporu všem projektům na druhém i třetím místě. Nejvíce projektů je zaměřeno na zdravotně znevýhodněné osoby, seniory, vzdělávání dětí a mládeže či rodiny a jedince v tíživé životní situaci. Těší nás, že je o program stále velký zájem a budeme moci podpořit další potřebné projekty," říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco Stores ČR.

Všechny přihlášené projekty byly hodnoceny porotou složenou ze zástupců odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Společně prověřovali nominované projekty z hlediska jejich transparentnosti, důvěryhodnosti, udržitelnosti, z hlediska jejich dopadu na komunitu a potenciál pro zapojení členů dané komunity.

Na všech obchodech budou po celou dobu hlasovací fáze programu umístěny hlasovací zařízení s popisem tří nominovaných projektů v daném regionu. Za každý nákup zákazníci obdrží jeden hlasovací žeton. Následně ho mohou až do 17. února vhazovat do hlasovacích boxů, a tím podpořit projekt, který je nejvíce zaujal. Pokud projekt zvítězí, obdrží 30 tisíc korun. Když skončí na druhém místě, získá 16 tisíc korun, projekty na třetích místech budou oceněny deseti tisíci korunami.

Zákazníci mohou získat více informací o zúčastněných organizacích a jejich projektech právě u hlasovacích boxů. Nominované organizace mají navíc v průběhu hlasování možnost prezentovat své projekty přímo na obchodech a zákazníkům tak lépe přiblížit svou činnost.

Seznam zúčastněných komunitních projektů včetně aktuálního sledování počtů hlasů jsou k dispozici na webových stránkách programu https://pomahame.itesco.cz. Průběžné výsledky hlasování budeme zveřejňovat každý týden. Celkové výsledky pak budou oznámeny v týdnu od 6. března.