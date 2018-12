Třinecké železárny plánují investice za miliardy

Hutní společnost Třinecké železárny (TŽ) chystá na příští rok investice za 2,7 miliardy korun, letos investovala tři miliardy. Mezi největší investice budou patřit dva ohřívače větrů na vysoké peci číslo 6, každý z nich bude stát 270 milionů korun. ČTK to řekl generální ředitel TŽ Jan Czudek.

Ohřívače větrů jednak zvýší energetickou účinnost pece, čili sníží spotřebu energie. Zároveň sníží emise oxidu uhličitého, což je podle ředitele klíčová záležitost.

Další z velkých investic bude takzvaný skládkový most na aglomeraci, tedy v provozu, kde se spékáním koksu, železné rudy, vápence a dalších surovin připravuje vsázka do vysoké pece. "To je mohutný jeřáb za 130 milionů korun, který ve své lžíci je schopen nabrat naráz deset kubíků," řekl Czudek.

Železárny také začnou projekčně připravovat modernizaci kontijemné válcovací trati. "V příštím roce budou první studie. Je to stavba, kterou očekáváme v řádu nějakých 1,5 miliardy korun," řekl Czudek. Podnik příští rok zahájí také přípravu rekonstrukce vysoké pece číslo 6.

U některých projektů TŽ počítají i s dotacemi. "S několika projekty jsme v dotačních programech zejména ministerstva životního prostředí, ale taky ministerstva průmyslu. U ministerstva životního prostředí jsou to zejména stroje, které pomáhají v obsluze aglomerací, a zase je tam díky tomu významné snížení emisí," řekl ředitel.

Tento rok firma například dokončila přestavbu dvou proudů kontinuálního lití oceli za 120 milionů korun. Chtěla letos investovat více než tři miliardy, ale znemožnil jí to nedostatek kapacit u dodavatelských firem. "Opravdu na některé projekty jsme nebyli schopni zajistit kvalitní dodavatelské firmy, tak jsme je odsunuli," řekl Czudek.

Třinecké železárny jsou největším producentem oceli v České republice. Loni jí vyrobily 2,53 milionu tun. Mezi hlavní produkty podniku patří dlouhé válcované výrobky - válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Přes 65 procent produkce směřuje na export. V roce 2017 dosáhly TŽ zisku 1,424 miliardy korun a tržeb 35,859 miliardy korun.

V Třineckých železárnách nyní včetně odloučených provozů v Ostravě, Bohumíně na Karvinsku, Starém Městě u Uherského Hradiště a Kladně pracuje přes 7 tisíc lidí. I s dceřinými firmami mají okolo 10 tisíc zaměstnanců.