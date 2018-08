Turkish Airlines navýší spojení z Prahy do Istanbulu

Letecká společnost Turkish Airlines navýší v příštím roce počet svých pravidelných letů mezi Prahou a Istanbulem. K dosavadním třem letům přidá od 27. května 2019 čtvrtý denní spoj. V pondělí to oznámilo pražské letiště.

Přílet nové linky do Prahy bude vždy ve 12.15 a zpět do největšího tureckého města bude odlétat ve 13.10. Pražské letiště očekává, že by nový spoj mělo ročně využít až sto tisíc cestujících. Letenky jsou již v prodeji.

Pražské letiště posiluje provoz i pro zimní letový řád. Od 29. října zavede dopravce easyJet novou linku do severoirského Belfastu. V zimní sezoně bude také pokračovat linka Cyprus Airways mezi Prahou a Larnakou a společnost Qatar Airways bude od 28. října létat z Dauhá do Prahy letadlem Boeing 787-8 Dreamliner s kapacitou 254 cestujících.

Letiště Praha odbavilo v prvním pololetí přes 7,43 milionu cestujících, což je meziročně o deset procent více. K růstu přispělo především navyšování kapacit současných spojů a zavedení nových linek. Letiště tak zatím naplňuje prognózy z počátku letošního roku, podle kterých by za celý rok mělo odbavit rekordních 17 milionů pasažérů.