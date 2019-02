Tvrdý brexit by mohl výrazně snížit růst českého hospodářství

Odchod Velké Británie z EU bez dohody, tzv. tvrdý brexit, by mohl snížit růst české ekonomiky až pod dvě procenta. Tvrdý brexit by totiž mohl snížit růst tuzemského hospodářství o 0,7 až 1,4 procentního bodu. Vyplývá to z úterního vyjádření člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba na konferenci věnované brexitu. Důvodem snížení růstu by byl podle něj především propad poptávky po českých exportech v eurozóně.

ČNB v nové únorové prognóze, která s tvrdým brexitem nepočítá, odhaduje letos růst ekonomiky o 2,9 procenta a příští rok o tři procenta.

"Tento scénář vyznívá jako argument pro vyšší úrokové sazby. Je to ale typ nejistoty, kdy je lépe počkat na to, jak se ta věc vyvine, a pak zvážit reakci ze strany měnové politiky," uvedl k alternativnímu scénáři Holub. V případě tvrdého brexitu by totiž podle něj protiinflačně působil pokles objemu exportů a ochlazení růstu ekonomiky. Ve prospěch růstu cen by pak působilo oslabení koruny, zavedení cel a přerušení některých globálních výrobních řetězců.

I podle únorových odhadů ministerstva financí by česká ekonomika v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody v letošním roce stoupla o méně než dvě procenta. Brexit bez dohody by totiž podle MF snížil výkon ekonomiky o 0,6 až 0,8 procentního bodu, vyplývá z výpočtů ministerstva financí v nové makroekonomikcé prognóze. V základním scénáři, který počítá s odchodem Velké Británie z EU s dohodou, odhaduje MF letošní růst ekonomiky na 2,5 procenta.

Britská premiérka Theresa Mayová podle deníku The Sun navrhne kabinetu formálně vyloučit odchod Spojeného království z Evropské unie k 29. březnu bez dohody. Takové prohlášení by otevřelo cestu k odkladu brexitu, pokud britský parlament v nadcházejících dvou týdnech dohodu neschválí. Mayová dosud prohlašovala, že Británie z EU 29. března odejde, a to i bez dohody. Podle informací deníku The Sun je ale změna v premiérčině postoji motivována snahou uklidnit nespokojence ve své vládě, kteří volají po odkladu brexitu. Na druhou stranu, jak deník poznamenal, vyloučení brexitu bez dohody rozhněvá zastánce důrazné odluky od unie.