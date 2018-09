Úrokové sazby se opět zvýší, tvrdí experti. A ne naposledy

Bankovní rada České národní banky ve středu na svém zasedání zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta, shodují se analytici. Jednalo by se tak o třetí zvýšení úrokových sazeb v řadě. K dalšímu zvýšení sazeb by podle odborníků mohla letos centrální banka přistoupit v listopadu.

Naposledy centrální banka zvýšila úrokové sazby na počátku srpna. Základní úroková sazba tehdy stoupla o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Guvernér ČNB Jiří Rusnok minulý týden uvedl, že by ČNB do konce letošního roku mohla ještě dvakrát zvýšit své úrokové sazby. Podle něj by se další zvýšení úroků mohlo uskutečnit již tento měsíc.

"Vzhledem k současné ekonomické situaci, zrychlující inflaci, solidnímu růstu mezd a stále relativně slabé koruně, která poslední měsíce nebrzdí inflační tlaky tak, jak se očekávalo, je středeční zvýšení sazeb patrně hotová věc. Zároveň ČNB pro letošní rok velmi pravděpodobně neřekne své poslední slovo a trh očekává do konce roku po zářijovém růstu ještě jedno zvýšení sazeb," uvedl hlavní ekonom ČNB Jakub Seidler. Naposledy ČNB zvyšovala sazby několikrát po sobě v roce 2007, kdy tuzemská ekonomika byla obdobně jako nyní na vrcholu růstu a vykazovala známky přehřívání, dodal.

"ČNB ve středu téměř jistě opět zvýší svou základní sazbu o čtvrt procentního bodu. Půjde o vývoj odpovídající vlastní prognóze ČNB i očekávání trhů," uvedl i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že po zvýšení úrokových sazeb se rozpětí mezi základní sazbou ČNB a základní sazbou Evropské centrální banky zvýší na 1,5 procentního bodu. "Vyšší toto rozpětí bylo naposledy v listopadu roku 2001 a může v budoucnu potenciálně vést k až příliš citelnému posilování české měny," uvedl. Už nyní podle něj rozdíl v úrokových sazbách způsobuje například nárůst krátkodobé zahraniční zadluženosti Česka, protože matky tuzemských bank si v bankovním systému České republiky ukládají své volné peněžní prostředky.

"Věříme, že po zvýšení sazeb v září přikročí ČNB k dalšímu zvýšení o čtvrt procentního bodu znovu hned v listopadu, až bankovní rada uvidí novou prognózu," odhadl ekonom Komerční banky Jakub Matějů.

Zvýšení sazeb podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka otevírá prostor k pozvolnému zvyšování sazeb na termínovaných a spořících účtech. "V posledních měsících sice došlo v tomto směru k mírnému nárůstu sazeb, avšak s ohledem na více jak dvouprocentní inflaci zůstává reálné zhodnocení peněžních prostředků i nadále dost významně v mínusu," upozornil.

Zasedání bankovní rady ČNB se ve středu zúčastní všech sedm jejích členů.