Více než polovina Čechů má v mobilu finanční aplikaci

Více než polovina Čechů má ve svých mobilních telefonech nainstalovanou alespoň jednu finanční aplikaci. Nejčastěji jde o aplikace banky na správu účtu a využívání slevových kartiček. Ukázal to aktuální průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Trisbee.

Většímu rozšíření brání spotřebitelům hlavně obava z nedostatečného zabezpečení, popřípadě preferování osobního kontaktu s bankou. Šest respondentů z deseti by také přivítalo, kdyby jim aplikace pomohly řešit platbu kartou. Populární jsou také srovnávače cen.

"Se stoupající oblibou spojení financí a technologií souvisí rozvoj různých finančních aplikací, které mají zjednodušit platby či hlídání rodinného rozpočtu," uvedl spoluzakladatel Trisbee Matěj Turek.

Důvodem, proč nejsou aplikace ještě používanější, je hlavně obava o bezpečnost. Češi si nejsou jisti, zda jsou v nich jejich data a peníze dobře zajištěny. Zároveň tvrdí, že je jim pohodlnější vyřídit všechny finanční operace u počítače. Shodně to říká 40 procent respondentů.

Podle antivirové firmy Eset bude letos růst počet útoků na bankovní účty prostřednictvím mobilních zařízení s operačním systémem Android. Uživatelé si nevědomky do mobilu stáhnou virus, který odcizí jejich přihlašovací údaje do bankovnictví a umí obejít i dvoufaktorovou autentizaci.

Dvě třetiny respondentů nemají problém s tím, že by si do telefonu nahráli platební kartu, a placení si tak zjednodušili. Každý druhý se už dostal do situace, kdy neměl hotovost a nemohl platit kartou. Právě proto by Češi podle průzkumu přivítali, aby kartu přijímali i třeba taxikáři, řemeslníci, instalatéři, kadeřníci, prostě živnostníci, kteří pracují v terénu. Přeje si to 63 procent spotřebitelů.

Průzkum proběhl v druhé polovině února 2019, a to na reprezentativním vzorku tisíc respondentů.