Zaměstnanců máme dost, krize se nás netýká, říká šéf DHL

Největší český soukromý dopravce DHL v rámci vánočního období doručoval až o čtvrtinu zásilek více než během roku. "I v takto náročném období se navíc podařilo bezplatně doručit přes dva tisíce zásilek pro charitativní projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata," říká v rozhovoru Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express Czech Republic.

Jak hodnotíte z pohledu DHL Vánoce 2018?

Vánoce pro nás tradičně znamenají vrchol sezony a letošní Vánoce nebyly výjimkou. Celkový objem přepravených zásilek byl o 23 procent vyšší oproti běžnému období. V předvánočním čase také pravidelně zaznamenáváme nejvytíženější den roku, tj. den s nejvyšším počtem odbavených zásilek (doručených i těch vyzvednutých k další přepravě). V roce 2018 bylo tímto dnem pondělí 18. 12. 2018. Bylo to pro naše zaměstnance opět pracovně náročné období, o to větší mám radost, že jsme vedle našich standardních zásilek před Vánoci bezplatně přepravili i více než dva tisíce zásilek v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

Jak vypadala příprava firmy na Vánoce?

Vždy se připravujeme s velkým předstihem. Zároveň to ale není formou krátkodobého navyšování počtu zaměstnanců, jak je v našem oboru mnohdy obvyklé. Příprava na toto pracovně náročnější období tedy nespočívá v hledání brigádníků, kteří by u nás pracovali pouze po dobu sezony, ale v kvalitním zaškolování našich stávajících zaměstnanců. Zkušenosti nám ukázaly, že je mnohem lepší investovat do zaměstnanců, kteří u nás pracují dlouhodobě, ať už formou různých benefitů, nebo právě i zvyšováním jejich kvalifikace absolvováním celé řady školení. Díky tomu jsou naši zaměstnanci dobře připraveni na zvýšený počet zásilek a daří se nám udržet vysokou kvalitu a spolehlivost našeho servisu během celého roku.

Jaké nejkurióznější zásilky jste doručovali?

Ty nejkurióznější zásilky jsme přepravovali právě v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Doručili jsme například hmyzí hotel, ale třeba i ponožky nebo plyšové hračky. To sice nejsou kuriózní položky jako takové, ale vzhledem k tomu, že poskytujeme mezinárodní leteckou expresní přepravu, nestává se příliš často, abychom naší sítí přepravovali i takto běžné věci nízké hodnoty.

Pociťuje i DHL problémy na trhu práce, kde je nedostatečná nabídka pracovních sil? Máte dostatek řidičů a podpůrného personálu?

Jak už bylo řečeno, počty zaměstnanců krátkodobě nenavyšujeme, ale řešíme pouze případné odchody. Náborem nových lidí se tak snažíme udržet stabilní počet zaměstnanců v jednotlivých týmech. I přes současný stav trhu práce se nám daří obsazovat volné pozice.

Aktuálně se nám podařilo obsadit pozici Marketing Managera. Za marketing nyní bude zodpovídat Radka Havlenová, která, jak věřím, vnese nový pohled na fungování marketingu a jeho propojování s obchodem v naší společnosti.

Využijme toho, že je nová šéfka marketingu přítomna. Paní Havlenová, jaké konkrétní kroky plánujete v čele marketingu? Co vnímáte jako největší osobní výzvu?

V marketingu DHL Express se chci soustředit hlavně na posílení firmy v oblasti e-commerce. Společnost poskytuje mezinárodní přepravu pro e-shopy a startupy, které expandují do zahraničí a požadují dodání přímo koncovým uživatelům. Takže nás tito zákazníci více posouvají ke koncovým uživatelům a celkově nás nutí zrychlovat náš servis. Například novodobý svátek Black Friday se letos postaral o čtrnáctiprocentní nárůst přepravovaných zásilek. A pokud se podíváme na celou předvánoční sezonu, počty e-commerce zásilek v síti DHL Express se oproti té loňské téměř zdvojnásobily.

Ale v této oblasti se přece DHL poměrně dařilo i dosud...

Ano, DHL Express v oblasti e-commerce obecně roste velmi rychlým tempem, meziročně o šedesát až devadesát procent v rámci mezinárodní přepravy. Přesto v této oblasti vidím mnohem širší potenciál, a proto je orientace na e-commerce moje jasná volba.