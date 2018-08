Země živitelka oznámila rekordně vysokou účast

Letošní 45. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka přilákal téměř 116 tisíc lidí, nejvíce za posledních 14 let. Oznámili to v tiskové zprávě pořadatelé akce. Agrosalon začal na Výstavišti v Českých Budějovicích 23. srpna a v úterý skončil. Návštěvnost 25. a 26. srpna překonala denní rekordy agrosalonu, řekl předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin. Loni na výstavu přišlo 109 278 lidí. Letos stoupl i počet vystavovatelů z loňských 547 na 569.

Trochu méně lidí proti loňsku přišlo 23. a 24. srpna. "Ale víkend byl díky naší cílené kampani velmi silný a tam jsme zaznamenali rekordní návštěvnosti za posledních pět, respektive sedm let. V pondělí bylo o 1,5 tísíc lidí více než loni," řekl Severin. Vedení Výstaviště má i kladnou zpětnou vazbu od vystavovatelů, kteří ocenili zvýšený zájem návštěvníků.

Země živitelka připomněla 100 let českého zemědělství, přiblížila i chytré zemědělství, jako robotické kravíny. Představili se vystavovatelé z více než 20 zemí. U návštěvníků podle Severina převážil zájem o historii a soudobou i historickou techniku.

"Zájem byl i o techniku 60., 70. a 80. let, kdy si dědové dobře pamatovali, jak na těch strojích jezdili, a vnoučkům to tady ukazovali. Kolem těch strojů se tvořily velmi zajímavé skupinky," řekl Severin.

Plno bylo v pavilonu Z, v expozici firmy Zetor Tractors, která přivezla vylepšený traktor Zetor Crystal s maximálním výkonem 171 koní. Firma zde ukázala všech šest modelových řad traktorů. Lákadlem výstavy byly i historické pluhy či mlátička zapsaná v Guinnessově knize rekordů.

Agrosalon propaguje i české potraviny. "Ale protože Země živitelka je obrovský podnik, kdy nás každý den navštíví v průměru 20 tisíc návštěvníků - to je jak nakrmit a napojit jedno bývalé okresní město - tak firem, které se kolem toho točí, je mnoho. Stahují se sem cateringové firmy z celé České republiky, ne vždy je to jednoduché uhlídat. Nicméně na důležitých pointech je podpora českých potravin jasná," řekl Severin.

Jednou z novinek 45. ročníku bylo, že přibyla volná výstavní plocha na místě čtyř nedávno zbouraných pavilonů F1 až F4 a některých pavilonů E. Výstavní plocha se zvětšila o 7 tisíc metrů čtverečních, prostor tak dostaly i stroje, které by se jinak do areálu nevešly. "Výstaviště se nám uvolnilo, protože je to volná plocha, která byla dřív zastavěná a nebyla využívána," řekl Severin. Po agrosalonu začne Výstaviště projektovat nový pavilon, chystá i opravy Pivovarské zahrady a veřejných ploch.