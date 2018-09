Žhavý trh práce. Firmy chtějí dál nabírat lidi, i když nejsou

Čeští zaměstnavatelé plánují i ve 4. čtvrtletí letošního roku nabírat nové zaměstnance stejně vysokým tempem jako v předchozím období. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v Česku.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu sedm procent zaměstnavatelů, naopak jedno procento očekává snižování počtu zaměstnanců. Na 90 procent oslovených firem uvedlo, že během 4. čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus šest procent, stejně jako v předchozím čtvrtletí. Je to druhá nejvyšší hodnota pro poslední čtvrtletí roku v dosavadních průzkumech Manpoweru od roku 2008.

"Nezaměstnanost je nejnižší v historii a náborové plány firem zůstávají velmi pozitivní. V roce 20017 jsme pozorovali zpomalení tempa náborů, nicméně od poloviny roku 2018 vidíme jejich zrychlení na hodnoty z let 2015 a 2016," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Poptávka po zaměstnancích podle ní výrazně převyšuje nabídku a společnosti hlásí kritický nedostatek pracovníků, rostoucí fluktuaci a tlak na zvyšování mezd. To vše nutí zaměstnavatele, aby zásadně přehodnotili svou personální strategii. Modifikují systém odměn a výhod, mění organizaci výroby, investují do automatizace, častěji využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání a nábor rozšiřují do vzdálených regionů, dokonce i zahraničí, dodala Rezlerová.

Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích rozdělených podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu zaměstnanců. Nejvíce nabírají velké společnosti nad 250 zaměstnanců, kde 35 procent bude nabírat a pouze pět procent propouštět. Čistý index je tedy plus 30 procent. Středně velcí zaměstnavatelé jej vykazují plus 15, malé podniky a mikropodniky plus pět.

V osmi z deseti odvětví zaměstnavatelé předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány mají zaměstnavatelé v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a stavebnictví s indexem plus deset. Následuje velkoobchod a maloobchod s indexem plus devět a zpracovatelský průmysl (plus osm). Pesimistické náborové plány hlásí v odvětvích ubytování a stravování (minus sedm) a těžba nerostných surovin (minus dvě procenta).

Ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců a index ve sledovaných regionech je na podobné úrovni. Čechy vykazují index plus sedm, Morava plus šest a Praha plus pět. V porovnání s předchozím čtvrtletím optimismus v Čechách vzrostl o čtyři procentní body a v Praze o tři procentní body. Naopak na Moravě pokleslo tempo náboru o devět procentních bodů.

Zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil, avšak trh práce nevykazuje žádné známky výrazného nárůstu náborových aktivit. Celková důvěra zaměstnavatelů se od minulého čtvrtletí příliš nezměnila. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Spojené státy, Rumunsko a Slovinsko, zatímco nejslabší předpověď přichází ze Švýcarska, Argentiny, Francie a Itálie.