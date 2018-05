Zlatý rok pro brigádníky. Vyšší hodinové mzdy, víc benefitů

Čas sezonních brigád se blíží a firmy už loví pracovníky. Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti a nedostatku lidí jsou letos ochotny připlatit. V některých případech až o pětinu oproti loňsku.

Sklizeň chmelu, sběr mandelinky bramborové či výsadba lesních stromků byly v minulých dobách v nabídce brigád hlavními "hity". Dnes už jsou možnosti přivýdělku rozmanitější a hlavně lépe ohodnocené. Zvlášť v posledních letech, kdy roste ekonomika a podniky potřebují doslova každou volnou ruku.

Zatímco poptávka po pomocné síle roste, zájemců o letní brigády mírně ubývá. "Firmy jsou proto ochotny nabídnout ještě vyšší hodinovou mzdu než loni nebo předloni. Lidé si mohou v tomto roce vydělat i o dvacet procent více," řekl časopisu TÝDEN manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Zároveň se zaměstnavatelé více než dříve snaží brigádníky nalákat na benefity, které jsou pro jejich stálé zaměstnance standardem - třeba na stravenky nebo občerstvení na pracovišti.

Průměrná hodinová sazba se v loňském a předloňském roce pohybovala mezi 90 a 100 korunami, letos si v Česku vyděláte okolo 125 korun za hodinu. Záleží samozřejmě na lokalitě. Třeba v hlavním městě se výdělky pohybují o 10 až 30 procent výše, než je celorepublikový průměr. Nejlépe placené jsou obecně administrativní pozice ve velkých městech, nejvíce nabídek je na práci pokladních a prodavaček v supermarketech.

Pracovní doba na míru

Příležitostí k rozmanitým krátkodobým přivýdělkům je napříč republikou nebývale mnoho. Při troše hledání lze sehnat relativně "hodně peněz za málo muziky". To se týká zejména nabídek v kategorii administrativní práce. V průměru na těchto pozicích získáte 150 až 160 korun za hodinu. Zpravidla to není nic náročného - může jít konkrétně o zadávání dat do počítače, přepisování textů, opravy dokumentů a podobně.

Podobná sazba se nabízí i v logistice, kde jde například o vykládky materiálu, přebalování zboží nebo práci ve skladu. Hodinová mzda se pak liší podle lokality a vykonávané práce. Je ovšem nutné počítat s větší fyzickou náročností, což se firmy snaží kompenzovat dalšími benefity. "Často se stává, že šikovný brigádník brzy přejde na hlavní pracovní poměr. K našim brigádníkům přistupujeme stejně jako k dlouhodobým pracovníkům, proto je například rádi potěšíme malým občerstvením na pracovišti," řekla TÝDNU Kateřina Ottomanská, HR specialistka ze společnosti Geis CZ.

Další firmy lákají na možnost přizpůsobit si pracovní dobu podle svých představ. Dovážková služba DámeJídlo.cz letos rozšiřuje pracovní pozice pro kurýry, kterým vyhovují krátké a flexibilní úvazky. "Tyto směny pokrývající dobu obědů a večeří jsou většinou tříhodinové, od 11 do 14 a od 18 do 21 hodin. Lze je ale na základě dohody obou stran také prodloužit nebo zkrátit. Na rozvozu jídel se může podílet jakýkoli majitel vozu či kola, stejně tak mohou kurýři využívat zapůjčená kola nebo skútry. Touto nabídkou cílíme především na studenty a aktivní důchodce," říká ředitel firmy Jan Matějů. Do budoucna prý uvažuje i o nákupu elektrokol pro své kurýry. Také jim chce umožnit využívat bicykly některé z bikesharingových společností.

Dobře placené a zároveň fyzicky méně náročné jsou pozice recepčních, dále hostesek a promotérů, za něž firmy zpravidla dávají okolo 150 korun za hodinu.

"Tento typ práce patří k nejoblíbenějším. Nevýhodou jsou často vysoké nároky na výřečnost, příjemné vystupování nebo jazykovou vybavenost. Na druhou stranu hostesky či promotéři, kteří pracují v komerčním sektoru a jsou na ně kladeny vysoké požadavky, mohou mít hodinovou sazbu i kolem dvou set korun," podotýká Petra Štorková, zakladatelka infoportálu Jdipracovat.cz.

Velmi široké možnosti a dobrý výdělek nabízejí servisní centra nebo call centra, která zaměstnávají tisíce lidí. Práce operátorů ale bývá - alespoň pro slabší povahy - někdy psychicky náročná. "To, že vás každý druhý volaný poslal do oněch míst, bylo normální. Lahůdkou byly ale noční směny, když nějací týpci z Plzně chtěli poslat vrtulník nebo se dotyčný dožadoval eskort servisu," vzpomíná paní Hana z Pacova.

Chmel? To je moc práce

Suverénně největší nouzi o pracovní sílu mají obchodní řetězce. Krize s nedostatkem lidí se v supermarketech prohlubuje s přicházejícím létem, kdy si kmenoví zaměstnanci nejvíce vybírají dovolenou. Řetězce byly proto nuceny přidat nejen stálým pracovníkům. Zatímco loni dostala pokladní brigádnice průměrnou hodinovou odměnu ve výši 109 korun, letos dosáhne na 118 korun. Záleží ovšem na tom, jak vysoká je v dané lokalitě nezaměstnanost. "V některých případech letos nabízíme mzdu u stejné brigády vyšší o pětatřicet

procent než loni," potvrdila Helena Ostrolúcká, marketingová manažerka brněnské Agentury Plus.

Některé firmy už jsou tak zoufalé, že zejména na nekvalifikované pozice berou prakticky kohokoli - důchodce, matky na mateřské i nezletilé. Zatímco před dvěma třemi lety měli brigádníci mladší osmnácti let pramálo šancí přilepšit si ke kapesnému, dnes mají možností podstatně více. Zaměstnavatelé jsou ochotni u této skupiny akceptovat jisté restrikce. Mezi ně patří například to, že týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 30 hodin a denně se může pracovat maximálně šest hodin. Pro mladistvé je také zakázána práce v noci a přesčas. Navíc nenesou hmotnou odpovědnost, takže třeba nemohou pracovat s penězi. Nejčastěji je nezletilým nabízena možnost doplňovat zboží, vypomáhat v pekárně, drogerii nebo v lahůdkách. Je však třeba počítat s podstatně nižší hodinovou sazbou - zpravidla ne vyšší než 80 korun za hodinu.

Nejvíce si mohou vybírat mladí lidé, kteří překročili práh dospělosti, případně mají nějakou kvalifikaci. "Teď je situace z pohledu zaměstnavatelů extrémní i proto, že studenti mají více možností než dříve najít si oborovou praxi v průběhu roku. To vede k menší ochotě hledat si nárazové přivýdělky, zejména hůře placené," říká Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje portály Jobs.cz a Práce.cz. Studenti jsou zkrátka více vybíraví.

I proto výrazně ubylo brigád v tuzemském zemědělství. Třeba práce na chmelnici je nejen fyzicky náročná, ale navíc si žádá dvou- až třítýdenní pobyt přímo v chmelových oblastech. Zatímco před třiceti lety přijíždělo na letní sklizeň na pět tisíc lidí, v posledních letech se situace stabilizovala na 800 až 850 brigádnících na jaře a dvou stovkách v létě. I s těmito počty byl ale loni problém, pivovary proto lákaly zájemce na konzumaci piva zdarma.

Lákavá cizina

Stále více studentů se podle odhadů personalistů chystá vycestovat za letním přivýdělkem do zahraničí. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pracuje v členských státech EU více než 114 tisíc Čechů. Bohužel přesné číslo nikdo neví, neexistuje totiž žádná povinnost oznamovat úřadům, že se člověk rozhodl pracovat a žít v cizině. Nejčastěji jsou nabízeny programy typu Work and Travel a Working Holiday. Lákadlem pro mladé lidi je možnost cestování, ale i lepší ohodnocení.

"O letní brigádu v Čechách jsem neměla nikdy zájem. Preferuji si za stejný čas vynaložený na práci vydělat více a spojit to s poznáváním nových míst. V dnešní době je jednoduché najít práci s minimálním platem, do čehož sezonní práce nebo brigáda spadá, tak proč ne někde v zahraničí u moře," řekla TÝDNU Monika Miholová z Hronova.

Zejména pro dívky je stále atraktivní práce au-pair. Platy se samozřejmě liší podle jednotlivých zemí. Zatímco v Belgii si au-pair přijde na 450 eur měsíčně (11 500 Kč), ve Finsku a v Itálii dostane 280 eur, ve Francii zhruba 320 eur, v Nizozemsku 300 a v Německu 260 eur. Výhodou je bezplatná strava a ubytování. Někde chůvy k měsíční odměně dostanou navíc i příspěvek na jazykový kurs, zaplacenou letenku a dva dny placeného volna každý týden.

Není všechno zlato...

Brigádního boomu bohužel využívají i firmy, které chtějí obohatit hlavně sebe. Při sjednávání práce v zahraničí radí odborníci dopředu si zjistit, zda a za jakých podmínek nabízí zaměstnavatel ubytování a jak je to s pojištěním. "Pracovní agentury, které působí v Česku, totiž nesmějí od uchazečů o práci vyžadovat žádný poplatek za zprostředkování práce. Tak se některé snaží dostat peníze jinak - třeba tím, že účtují předražené služby," varuje Michal Novák, analytik společnosti Profesia.cz.

U nabídek v Česku si zase dejte pozor na inzeráty, které nabízejí vynikající podmínky, mzdové ohodnocení a časovou flexibilitu - ovšem za předpokladu, že předem zaplatíte malý vstupní poplatek. V takovém případě se snového výdělku nedočkáte, stejně jako slibovaného vrácení poplatku s první výplatou.

Podezřelé jsou také inzeráty, kde částečně nebo zcela chybějí kontaktní údaje zaměstnavatelů. Zkuste si najít firmu v obchodním rejstříku, najděte si ji na Facebooku, prohledejte diskusní fóra na internetu, případně se poptejte známých na zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že většina dívek má zájem spíše o administrativní pozice, podvodníci do této kolonky neváhají "zabalit" takřka cokoli - klidně i podomní prodej nejrůznějšího druhu. V lepším případě. V tom horším i jiné služby. Jako brigáda v kanceláři je například označen i inzerát na serveru Hyperinzerce.cz, který nabízí odměnu 300 korun za jednorázovou účast v nezávislé studii "tělesně pohlavního vývoje". "Práce spočívá v absolvování lékařské tělesné prohlídky. Mírná nadváha nevadí a je žádoucí. Pro dívky 18-23 let s BMI 22-31," píše se v poptávce.