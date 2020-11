Cestovky si cení podpory, ty velké se ale cítí znevýhodněné

Cestovní kanceláře vítají schválenou pomoc pro svůj obor, chystají se žádat o dotace z programu COVID podpora cestovního ruchu. Velké kanceláře se ale cítí znevýhodněné nastaveným limitem podpory, doufají v úpravu stávajících podmínek. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v pondělí zveřejnilo výzvy k programu COVID podpora cestovního ruchu. Ten má pomoci cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům. Vyčleněno na něj je 500 milionů korun. Příjem žádostí začne 11. listopadu a potrvá měsíc.

Pro cestovní kanceláře je vyčleněno zhruba 345 milionů korun. Mohou získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na letošní rok. Dotaci je možné použít na provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. února do 10. října. Pomoc bude poskytována na základě pravidel podpory de minimis, která má limit 200 tisíc eur (asi 5,3 milionu Kč). Pro velké cestovní kanceláře chce MMR vyjednat využití tzv. dočasného rámce. Maximální suma z veřejného podpory na jednoho žadatele činí v tomto případě 800 tisíc eur (asi 21 milionů Kč). "Stejně jako u dalších programů spolupracujeme s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže," doplnil za odbor komunikace MMR Vilém Frček.

Prostředky z programu podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného pomohou k udržení maximální možné zaměstnanosti. "Ministerstvo původně avizovalo, že se pokusí dojednat využití tzv. dočasného rámce na tento program, tak aby byla podpora férová i pro velké cestovní kanceláře, které jsou nyní díky limitům pravidel podpory de minimis poměrně výrazně znevýhodněny. Nyní se o této možnosti již bohužel nemluví, věříme ale, že nešlo jen o prázdné sliby a na tuto variantu ještě dojde," dodal.

CK Blue Style se podle svého provozního ředitele Ondřeje Rušikvase zapojila do diskuze o podpoře v rámci vedení Asociace cestovních kanceláří a snažila se společně navrhnout metodiku pomoci. Současné řešení se podle něj ale od návrhu odlišuje. Měl by se najít model, který zohledňuje velikost CK. "Blue Style je druhou největší cestovní kanceláří v zemi a výše pomoci by tedy toto měla brát v úvahu, stejně tak i fakt, že jako dlouhodobě zisková společnost jsme odvedli na korporátní dani a odvodech za stovky zaměstnanců nemalé prostředky. Věřím, že se v dodatečné diskuzi podaří nad rámec schválené pomoci najít rozumné řešení i pro subjekty naší velikosti," uvedl.

Podpora pro velké cestovky je prý nedostatečná

Rovněž CK Čedok upozornila na nedostatečnou podporu hlavně pro velké kanceláře. "Očekávali jsme, že se bude jednat o zmiňovanou poměrnou část z plánovaných tržeb zájezdů nebo o násobek příspěvku do garančního fondu. Vzhledem k omezení 200 tisíc eur se opět jedná především o podporu malých podnikatelů, nikoliv o podporu velkých společností, které do státní ekonomiky a do zaměstnanosti přispívají mnohem výrazněji," řekla mluvčí Čedoku Eva Němečková. Doplnila, že náklady spojené s rušením zájezdů ve spojitosti s jarní vlnou pandemie přesáhly v jejich případě 100 milionů korun.

Stát podpůrný program pro cestovní ruch podle ředitele CK Simon-Tourist Bronislava Čížka připravil sice pozdě, přesto je podle něj každá pomoc v současné situaci velmi důležitá. Zásadní podle něj bude, aby byly peníze vypláceny ve slíbené maximální výši a byla potlačena byrokracie a úředníci žádosti nezamítali kvůli nepatrným chybám, řekl.

Žádat o dotaci z programu bude i CK Pantour. "Každá taková pomoc státu je vítaná všemi společnostmi podnikající v cestovním ruchu vzhledem k tomu, že je jedním z oborů, které byly zasaženy korona krizí nejvíce," uvedl za CK Paris Vlachopoulos.