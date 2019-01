ČEZ Distribuce chystá letos akce za půl miliardy korun

Společnost ČEZ Distribuce připravuje letos v Libereckém kraji investice a opravy za více než půl miliardy korun. Posílit chce hlavně zásobování elektřinou v oblasti stotisícového Liberce. V plánu je nejen výstavba nových vedení, ale také rekonstrukce vedení velmi vysokého napětí a transformovny Liberec Východ a také rozvodny na transformovně Sever. Pracovat se bude na transformovnách v České Lípě, Hradčanech, Tanvaldu nebo Jablonci. Řekla to severočeská mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

"Vzhledem k situaci v napájení oblasti Liberecka ze soustavy velmi vysokého napětí je třeba zajistit dostatečnou kapacitu a spolehlivost napájecího systému 110 kV. Toho bude dosaženo vybudováním okružního systému se čtyřmi plnohodnotnými napájecími vedeními z transformovny Bezděčín. Každá z těchto linek, bude zakončena v nové rozvodně Liberec Pavlovice, která má z pohledu provozu sítě strategické umístění," doplnila Holingerová. Do každého ze čtyř nových vedení bude podle ní napojena jedna transformovna, což zajistí dostatečnou kapacitu sítě 110 kilovoltů v oblasti i v dlouhodobém výhledu.

Kvůli posílení zásobování krajského města i celé oblasti energetici v Liberci zprovoznili rozvodnu v Pavlovicích a v posledních pěti letech zrekonstruovali rozvodny Teplárna, Ostašov a Sever. Letos by se mělo rekonstrukce dočkat vedení velmi vysokého napětí a rozvodna v transformovně Liberec Východ a také rozvodna v transformovně Sever. V plánu je ale v Liberci také výměna kabelového elektrického vedení v několika lokalitách i výměna technologií, rozvaděčů a transformátorů.

Rekonstrukce čeká také rozvodnu Rýnovice v sousedním Jablonci. Energetici pracují také na rekonstrukci Transformovny Česká Lípa sever. "Loni jsme v České Lípě dokončili rozvodnu 22kV a polovinu 110kV. V roce 2019 bude celá stavba za více než 56 milionů korun dokončena," doplnila Holingerová. Nový rozvaděč vybuduje ČEZ Distribuce v transformovně Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Obnova kvůli nevyhovující technologii čeká také transformovnu v Tanvaldu na Jablonecku.

Od roku 2005 investovala společnost ČEZ Distribuce do sítí přes 112 miliard korun. Pro letošní rok plánuje dát do výstavby a rekonstrukce sítí víc než 11 miliard korun, je to zhruba stejně jako loni. Mezi nejvýznamnější investice na severu Čech patří výstavba nové rozvodny v průmyslové zóně Triangle u Žatce za 165 milionů korun. Podle Holingerové chce firma v příštích letech investovat více také do digitalizace distribuční sítě.