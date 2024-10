ČEZ věří, že jaderný tendr není ohrožen, pokračuje v jednáních s KHNP

Energetická skupina ČEZ i přes předběžný zákaz uzavřít smlouvu k výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech věří, že současný harmonogram tendru není ohrožen. S korejskou firmou KHNP pokračuje v jednáních a uzavřít je chce do konce března příštího roku. Společnost zároveň potvrdila, že je o správnosti svého postupu v tendru nadále přesvědčena. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) zatím není opatření zásadní překážkou pro tendr. Vyjádření KHNP ČTK zjišťuje.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal předběžné opatření, které zakazuje uzavření smlouvy s KHNP na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Úřad tak učinil na základě návrhů společností EDF a Westinghouse, jež se o zakázku rovněž ucházely. Vydání předběžného opatření nepředjímá způsob, jakým ÚOHS o tendru rozhodne.

ČEZ dnes uvedl, že postup ÚOHS bere na vědomí a uvědomuje si, že vzhledem ke komplexnosti projektu může úřad potřebovat čas nad rámec zákonem předpokládaných 60 dnů. "V takových případech je obvyklé, že úřad přistupuje k vydání předběžného opatření. Jen v minulém roce tak ostatně učinil ve více než 120 případech," podotkl Kříž.

Podle současného harmonogramu jaderného tendru by měla být smlouva k Dukovanům uzavřena do 31. března příštího roku. ČEZ v této souvislosti předpokládá, že ÚOHS do té doby už ve věci rozhodne a podpis smlouvy termínu tak ohrožený není. ČEZ tak nyní dál pokračuje v jednáních s Korejci.

Podnik zároveň zopakoval, že jeho postup v tendru byl v souladu s platnými zákony a prováděcí smlouvou k soutěži. Odmítl tak námitky neúspěšných uchazečů. EDF v odvolání k ÚOHS primárně napadla rozhodnutí o výběru korejské KHNP, Westinghouse napadl využití bezpečnostní výjimky. K bezpečnostní výjimce, která zajišťovala roli státu v tendru, dnes ČEZ připomněl, že o jejím využití úřad na začátku soutěže informoval a ten důvody k ní následně uznal.

"Samozřejmě je to určitá komplikace, protože je to velká zakázka. Nechápu to ale jako nějakou zásadní věc, která by nebyla překonatelná," řekl novinářům při příchodu na dnešní jednání vlády Vlček. Samotné opatření úřadu přitom osobně chápe tak, že ÚOHS pro rozhodnutí v tak velké věci potřebuje více času. Možnost případného pozdržení projektu nechtěl zatím komentovat.

Vlček dále připomněl, že ČEZ, který je jako investor za zakázku zodpovědný, o podmínkách soutěže všechny uchazeče předem informoval a před spuštěním tendru je konzultoval i s ÚOHS. Stát pak podle ministra projednal způsob výběru dodavatele s Evropskou komisí v rámci notifikace veřejné podpory pro nový blok.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. Upřednostnila přitom nabídku korejské KHNP před nabídkou EDF, dalšího uchazeče Westinghouse vyřadila ze soutěže už dříve.

První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun.