ČEZ vyzval své klienty k samoodečtu energií, má to pomoci k nastavení záloh

Energetická společnost ČEZ vyzvala své zákazníky, aby si do konce listopadu udělali samoodečet elektřiny a plynu. Podle společnosti to pomůže k vhodnějšímu nastavení nových záloh plateb pro příští rok. Sdělil to mluvčí firmy Roman Gazdík. V nových zálohách se už promítne zdražení elektřiny od příštího roku, většina klientů ČEZ bude platit zastropované ceny. Zdražovat budou i ostatní dodavatelé.

ČEZ, který je se zhruba 2,7 milionu odběratelů největším dodavatelem elektřiny v ČR, začne rozesílat nové rozpisy záloh zákazníkům za dva týdny. "K co nejpřesnějšímu nastavení nových záloh je dobré, aby si zákazníci udělali takzvaný samoodečet stavu elektroměru a plynoměru, a to nejpozději do 30. listopadu," řekl Gazdík. Společnost k tomu proto klienty začala vyzývat prostřednictvím SMS a e-mailů.

Nastavení nových záloh se týká zákazníků, kterým se od začátku příštího roku mění ceníky energií. Většina zákazníků ČEZ bude od ledna platit vládou zastropované ceny. Klienti si u nejběžnějších sazeb měsíčně za elektřinu připlatí kolem 300 korun. Platby za plyn zůstanou stejné, protože klienti se smlouvou na dobu neurčitou platí zastropované ceny už nyní. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou.

Zdražení energií převážně na zastropované ceny ohlásili i další velcí dodavatelé v Česku, například E.ON nebo Pražská energetika. Průměrným spotřebitelům těchto dodavatelů elektřiny kvůli tomu stoupnou poplatky o několik stovek korun měsíčně.

Ceny pro koncové zákazníky budou podle dodavatelů i tak výrazně nižší, než jsou současné reálné tržní ceny, které vycházejí z ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Běžná domácnost díky zastropování podle energetických společností ušetří oproti tržním cenám silové elektřiny asi 40 procent.

Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy, a to 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.